DE
FR
Abonnieren

Riesen glänzt mit Assist
Frankfurt hält Freiburg im «Schweizer Duell» auf Distanz

Wenn Frankfurt und Freiburg in der Frauen-Bundesliga aufeinandertreffen, stehen meistens viele Schweizerinnen im Einsatz. So auch am Montagabend – mit dem besseren Ende für die Hessinnen.
Publiziert: 23.02.2026 um 23:22 Uhr
Kommentieren
1/2
Glänzt als Assistgeberin für Frankfurt: Nadine Riesen.
Foto: imago/Jan Huebner
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Insgesamt sieben Schweizerinnen stehen sich am Montagabend im Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Freiburg gegenüber – in den Startaufstellungen stehen allerdings nur drei: Bei den Hessinnen dürfen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen von Beginn weg mittun, bei den Gästen aus Freiburg steht Julia Stierli in der Innenverteidigung.

Die anderen Schweizerinnen kommen erst ins Spiel, als Frankfurt schon ziemlich komfortabel in Führung liegt: Nach den Toren von Freigang (36.) und Senss (53.) steht es 2:0 für das Heimteam, als nach 69 Minuten auf Freiburger Seite Svenja Fölmli eingewechselt wird. Leela Egli folgt rund zehn Minuten später.

So erleben sie hautnah mit, wie Landsfrau Riesen in der 83. Minute mit einer Flanke das 3:0 von Blomqvist vorbereitet. Es ist der resultatmässige Schlusspunkt in diesem Spiel.

In der Schlussphase darf dann auch noch Alena Bienz für Freiburg ran, am deutlichen Endstand kann aber auch sie nichts mehr ändern. Auf der Gegenseite verbleibt Noemi Ivelj die ganze Zeit auf der Ersatzbank.

Mit dem Sieg springt Frankfurt wieder auf Rang Tabellenrang 3 nach vorne – Freiburg verbleibt dagegen mit neu sechs Punkten weniger auf Platz 7.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
SC Freiburg
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        SC Freiburg
        SC Freiburg