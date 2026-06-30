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Kimmich sucht verzweifelt nach Penaltyschützen
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Symbolisch für WM-Out?Kimmich sucht verzweifelt nach Penaltyschützen

Kimmich-Szene wirft Fragen auf
DFB-Stars drücken sich vor der Penalty-Verantwortung

Deutschlands perfekte Bilanz im WM-Penaltyschiessen ist Geschichte. Paraguay siegt nach dramatischen Fehlschüssen von Havertz, Woltemade und Tah. Joshua Kimmichs hektische Suche nach Schützen half am Ende nichts mehr.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Joshua Kimmich sucht während des Penaltyschiessens die Schützen sechs bis zehn.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Paraguay beendet deutsche Siegesserie bei WM-Penaltyschiessen
  • Kimmich organisiert Schützenliste, doch viele Spieler wirken wenig motiviert
  • DFB-Captain legt Reihenfolge fest, die am Ende überflüssig wird
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Cédric HeebRedaktor Sport

Bislang betrug die deutsche Siegesquote bei WM-Penaltyschiessen 100 Prozent. Die makellose Bilanz ist seit ein paar Stunden aber Geschichte – Paraguay setzt der Ungeschlagenheit ein Ende.

Der erste deutsche Schütze, Kai Havertz, verschiesst. Der Dritte, Nick Woltemade, ebenso. Zwischendrin trifft Joshua Kimmich, auch Jamal Musiala verwandelt. Als Antonio Sanabria seinen Versuch – es ist der vierte Paraguays – neben das Tor setzt, flammen nochmals Hoffnungen auf. Dann fängt die Spidercam, die an Seilen über dem Feld hängt, eine Szene um den DFB-Captain Kimmich ein, wie er die Reihenfolge der weiteren Schützen festlegen will.

Doch das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Über das Mikrofon ist er zu hören, wie er sich zunächst an Nathaniel Brown wendet: «Nene, acht?» Der Neuzugang der Bayern nickt, wirkt aber nicht extrem motiviert. Dann fragt Kimmich den Bayern-Abgänger Leon Goretzka: «Oder Leon, du?» Der bläst lediglich die Backen auf – scheint nicht so, als wolle er sich da aufdrängen.

Diskussion über weitere Schützen irrelevant

Dann entscheidet der Captain, dass Goretzka als Neunter schiessen soll. Und sagt zu Waldemar Anton: «Waldi auf zehn.» Dieser wackelt als Reaktion nur mit dem Kopf.

Dann blendet die Regie Nadiem Amiri ein, der als fünfter DFB-Schütze antritt. Kimmich ist dabei allerdings immer noch zu hören, wie er die restlichen Schützen durchnummeriert. Das Resultat: Jonathan Tah ist Nummer sechs, Malick Thiaw sieben, Brown acht, Goretzka neun und Anton zehn.

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Weil Amiri trifft und Neuer den fünften Paraguay-Penalty hält, ist alles wieder in der Reihe. Dreht jetzt der Wind? Nein. Denn Tah, der als einer der wenigen mutig vorangeht und ausgerechnet in diesem entscheidenden Moment zum ersten Elfer seiner Profi-Karriere antritt, haut den Ball drüber. Kurz darauf macht José Canale die Sensation der Südamerikaner perfekt. Brown, Goretzka und Co. mussten also gar nicht erst ran.

Über den Ablauf während des Penaltyschiessens sagt Kimmich im Nachhinein nichts. Er äussert wie viele andere die Enttäuschung: «Es fühlt sich grauenhaft an. Wir hatten gegen drei Teams Mühe, die nicht Weltklasse sind. Wir haben es verdient, ausgeschieden zu sein.» Havertz sagt es geradeheraus: «Meine zweite WM, zum zweiten Mal reingeschissen.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Paraguay
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Deutschland
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