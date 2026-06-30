Deutschlands perfekte Bilanz im WM-Penaltyschiessen ist Geschichte. Paraguay siegt nach dramatischen Fehlschüssen von Havertz, Woltemade und Tah. Joshua Kimmichs hektische Suche nach Schützen half am Ende nichts mehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paraguay beendet deutsche Siegesserie bei WM-Penaltyschiessen

Kimmich organisiert Schützenliste, doch viele Spieler wirken wenig motiviert

DFB-Captain legt Reihenfolge fest, die am Ende überflüssig wird

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bislang betrug die deutsche Siegesquote bei WM-Penaltyschiessen 100 Prozent. Die makellose Bilanz ist seit ein paar Stunden aber Geschichte – Paraguay setzt der Ungeschlagenheit ein Ende.

Der erste deutsche Schütze, Kai Havertz, verschiesst. Der Dritte, Nick Woltemade, ebenso. Zwischendrin trifft Joshua Kimmich, auch Jamal Musiala verwandelt. Als Antonio Sanabria seinen Versuch – es ist der vierte Paraguays – neben das Tor setzt, flammen nochmals Hoffnungen auf. Dann fängt die Spidercam, die an Seilen über dem Feld hängt, eine Szene um den DFB-Captain Kimmich ein, wie er die Reihenfolge der weiteren Schützen festlegen will.

Doch das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Über das Mikrofon ist er zu hören, wie er sich zunächst an Nathaniel Brown wendet: «Nene, acht?» Der Neuzugang der Bayern nickt, wirkt aber nicht extrem motiviert. Dann fragt Kimmich den Bayern-Abgänger Leon Goretzka: «Oder Leon, du?» Der bläst lediglich die Backen auf – scheint nicht so, als wolle er sich da aufdrängen.

Diskussion über weitere Schützen irrelevant

Dann entscheidet der Captain, dass Goretzka als Neunter schiessen soll. Und sagt zu Waldemar Anton: «Waldi auf zehn.» Dieser wackelt als Reaktion nur mit dem Kopf.

Dann blendet die Regie Nadiem Amiri ein, der als fünfter DFB-Schütze antritt. Kimmich ist dabei allerdings immer noch zu hören, wie er die restlichen Schützen durchnummeriert. Das Resultat: Jonathan Tah ist Nummer sechs, Malick Thiaw sieben, Brown acht, Goretzka neun und Anton zehn.

Weil Amiri trifft und Neuer den fünften Paraguay-Penalty hält, ist alles wieder in der Reihe. Dreht jetzt der Wind? Nein. Denn Tah, der als einer der wenigen mutig vorangeht und ausgerechnet in diesem entscheidenden Moment zum ersten Elfer seiner Profi-Karriere antritt, haut den Ball drüber. Kurz darauf macht José Canale die Sensation der Südamerikaner perfekt. Brown, Goretzka und Co. mussten also gar nicht erst ran.

Über den Ablauf während des Penaltyschiessens sagt Kimmich im Nachhinein nichts. Er äussert wie viele andere die Enttäuschung: «Es fühlt sich grauenhaft an. Wir hatten gegen drei Teams Mühe, die nicht Weltklasse sind. Wir haben es verdient, ausgeschieden zu sein.» Havertz sagt es geradeheraus: «Meine zweite WM, zum zweiten Mal reingeschissen.»