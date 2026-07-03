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«Wir hatten zu kämpfen»
Nati-Coach Yakin über den Sieg gegen Algerien

Die Nati schlägt Algerien 2:0 und steht im WM-Achtelfinal. Wie haben die Spieler und Trainer Murat Yakin das Duell mit Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic erlebt? Das sind die Stimmen gegenüber SRF.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Die Schweiz überwindet den K.o.-Runden-Fluch und steht im WM-Achtelfinal.
Foto: TOTO MARTI

Johan Manzambi

«Der Traum geht weiter und wird immer schöner – weil wir immer weiter gehen. Ich hoffe, dass wir noch weiter gehen können. Am Anfang haben die Algerier gut gezockt, aber wir haben unsere Qualität gezeigt und gewonnen. Breel (Embolo, Anm.d.Red.) und ich verstehen uns auf und neben dem Platz gut, das hilft uns. Wenn wir das 1:0 machen, das pusht uns. Ich habe mich für seine Vorlage revanchiert – wenn wir das immer so machen könnten, wäre das sehr schön.»

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Breel Embolo

«Ich bin nicht so der Bier-Typ», auf die Frage, ob man sich nach so einem Sieg ein Bier trinkt. Was er sich stattdessen gönnt: «Capri-Sonne und Eistee – einfach Zucker. Es war ein schweres Stück Arbeit. Die Algerier sind eine talentierte Mannschaft, sie haben es uns am Anfang schwer gemacht. Wir brauchten ein wenig, um ins Spiel zu kommen. Dann kommt die super Aktion von Johan (Manzambi, Anm.d.Redaktion), dem wahrscheinlich das Tor zu 95 Prozent gehört. Kompliment, wie wir das in der Pause ehrlich angeschaut und unser Spiel angepasst haben. Kompliment an die Mannschaft, wie sie die zweite Halbzeit angegangen ist. Das ist die Schweiz, die wir sehen wollten. Die Unterstützung der Fans daheim und hier vor Ort ist sehr schön, wir spüren das. Wir wissen, was es bedeutet, wie teuer es ist und wie schwer es ist, mit dem Visum hierher zu kommen, das ist nicht selbstverständlich – danke dafür.»

Granit Xhaka

«Die Mannschaft hat mich schon vorab bejubelt, ich habe gesagt, dass sie mir den Tag speziell machen würden, wenn wir weiterkommen. 150 Spiele für das Land, wo ich geboren und gross geworden bin. Das rote Trikot tragen zu dürfen macht einen stolz. Umso schöner, haben wir ein gutes Spiel gezeigt und sind weitergekommen. Am Anfang waren wir fast übermotiviert, da haben wir das Goal gebraucht, das uns hilft. In der Pause mussten wir Dinge ansprechen, die nicht gut waren – zu viele lange Bälle, konnten die Bälle nicht halten und haben nicht das gespielt, was uns stark macht. Die zweite Halbzeit war dann souverän. Wir sind alle alt genug, dass wir ehrlich zueinander sind. Obwohl wir 1:0 geführt haben, war unser Spiel nicht perfekt. Wir habens angesprochen, habens verändert und entsprechend eine gute zweite Halbzeit gezeigt.» Über die Gerüchte um den Chelsea-Transfer: «Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür habe ich mein Management. Ich will mich voll auf die WM konzentrieren.»

Murat Yakin

«Wir hatten zu kämpfen, vor allem in der Startphase. Wir hatten keinen Zugriff. Zum Glück kam das Goal. Es war insgesamt eine reife Leistung. Wir haben dem Gegner wenig Chancen zugestanden und im richtigen Moment die Tore geschossen. Die Mannschaft hat gespürt, dass sie das gewohnte Spiel nicht durchziehen konnte. Die Algerier haben gute Techniker, haben den Ball und phasenweise uns laufen lassen. So ganz gefährlich sind sie nicht geworden – das ist sicher das Positive.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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