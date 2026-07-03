Die Nati schlägt Algerien 2:0 und steht im WM-Achtelfinal. Wie haben die Spieler und Trainer Murat Yakin das Duell mit Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic erlebt? Das sind die Stimmen gegenüber SRF.

Johan Manzambi

«Der Traum geht weiter und wird immer schöner – weil wir immer weiter gehen. Ich hoffe, dass wir noch weiter gehen können. Am Anfang haben die Algerier gut gezockt, aber wir haben unsere Qualität gezeigt und gewonnen. Breel (Embolo, Anm.d.Red.) und ich verstehen uns auf und neben dem Platz gut, das hilft uns. Wenn wir das 1:0 machen, das pusht uns. Ich habe mich für seine Vorlage revanchiert – wenn wir das immer so machen könnten, wäre das sehr schön.»

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Breel Embolo

«Ich bin nicht so der Bier-Typ», auf die Frage, ob man sich nach so einem Sieg ein Bier trinkt. Was er sich stattdessen gönnt: «Capri-Sonne und Eistee – einfach Zucker. Es war ein schweres Stück Arbeit. Die Algerier sind eine talentierte Mannschaft, sie haben es uns am Anfang schwer gemacht. Wir brauchten ein wenig, um ins Spiel zu kommen. Dann kommt die super Aktion von Johan (Manzambi, Anm.d.Redaktion), dem wahrscheinlich das Tor zu 95 Prozent gehört. Kompliment, wie wir das in der Pause ehrlich angeschaut und unser Spiel angepasst haben. Kompliment an die Mannschaft, wie sie die zweite Halbzeit angegangen ist. Das ist die Schweiz, die wir sehen wollten. Die Unterstützung der Fans daheim und hier vor Ort ist sehr schön, wir spüren das. Wir wissen, was es bedeutet, wie teuer es ist und wie schwer es ist, mit dem Visum hierher zu kommen, das ist nicht selbstverständlich – danke dafür.»

Granit Xhaka

«Die Mannschaft hat mich schon vorab bejubelt, ich habe gesagt, dass sie mir den Tag speziell machen würden, wenn wir weiterkommen. 150 Spiele für das Land, wo ich geboren und gross geworden bin. Das rote Trikot tragen zu dürfen macht einen stolz. Umso schöner, haben wir ein gutes Spiel gezeigt und sind weitergekommen. Am Anfang waren wir fast übermotiviert, da haben wir das Goal gebraucht, das uns hilft. In der Pause mussten wir Dinge ansprechen, die nicht gut waren – zu viele lange Bälle, konnten die Bälle nicht halten und haben nicht das gespielt, was uns stark macht. Die zweite Halbzeit war dann souverän. Wir sind alle alt genug, dass wir ehrlich zueinander sind. Obwohl wir 1:0 geführt haben, war unser Spiel nicht perfekt. Wir habens angesprochen, habens verändert und entsprechend eine gute zweite Halbzeit gezeigt.» Über die Gerüchte um den Chelsea-Transfer: «Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür habe ich mein Management. Ich will mich voll auf die WM konzentrieren.»

Murat Yakin

«Wir hatten zu kämpfen, vor allem in der Startphase. Wir hatten keinen Zugriff. Zum Glück kam das Goal. Es war insgesamt eine reife Leistung. Wir haben dem Gegner wenig Chancen zugestanden und im richtigen Moment die Tore geschossen. Die Mannschaft hat gespürt, dass sie das gewohnte Spiel nicht durchziehen konnte. Die Algerier haben gute Techniker, haben den Ball und phasenweise uns laufen lassen. So ganz gefährlich sind sie nicht geworden – das ist sicher das Positive.»

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