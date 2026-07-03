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Manzambi kann es sogar von hinter dem Tor
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Ihm gelingt derzeit alles:Manzambi kann es sogar von hinter dem Tor

Keiner war jünger als er!
Nati-Juwel Manzambi stellt neuen WM-Rekord auf

Nati-Juwel Johan Manzambi begeistert an der WM in Kanada, Mexiko und den USA! Der 20-jährige Schweizer stellt mit fünf Torbeteiligungen einen Rekord auf und tritt so in die Fussstapfen einer DFB-Legende.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Johan Manzambi läuft heiss! Die Vorlage zum 1:0 gegen Algerien ist seine fünfte Torbeteiligung an dieser Endrunde.
Foto: TOTO MARTI
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Johan Manzambi (20) ist aktuell das heisseste Eisen der Schweiz – und vielleicht auch der ganzen WM. Der Offensiv-Star liefert eine Top-Leistung nach der anderen ab, obschon es im Startspiel gegen Katar noch etwas geharzt hat. Seitdem und dem Weckruf von Captain Granit Xhaka läuft der Freiburg-Profi so richtig heiss, trifft am Laufmeter – und stellt damit gleichzeitig einen neuen Rekord auf.

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Manzambi ist mit seiner Vorlage zum 1:0 von Breel Embolo (10. Minute) gegen Algerien der jüngste Spieler, der seit Datenerfassung 1966 fünf Torbeteiligungen an einer WM-Endrunde vorweisen kann, meldet der Datenanbieter Opta. Gegen Bosnien wurde er mit seinen beiden Toren zum Matchwinner, gegen Gastgeber Kanada legte er mit einem Tor und einem Assist nach.

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In diesem Jahrtausend ist das bislang erst einem Spieler bisher gelungen: DFB-Legende Thomas Müller (36) an der WM 2010 in Südafrika. Der damals 20 Jahre und 301 Tage alte Ex-Bayern-Star krönte sich an der Endrunde mit insgesamt fünf Toren und drei Assists zum Torschützenkönig. Ob Manzambi diese Werte an an der WM in Nordamerika ebenfalls erreicht?

Klar ist: Der der auf dem Transfermarkt heiss begehrte Genfer hat noch lange nicht genug und wird alles dafür tun, seinen Marktwert weiter in die Höhe schiessen zu lassen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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