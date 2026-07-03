Nati-Juwel Johan Manzambi begeistert an der WM in Kanada, Mexiko und den USA! Der 20-jährige Schweizer stellt mit fünf Torbeteiligungen einen Rekord auf und tritt so in die Fussstapfen einer DFB-Legende.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Johan Manzambi (20) ist aktuell das heisseste Eisen der Schweiz – und vielleicht auch der ganzen WM. Der Offensiv-Star liefert eine Top-Leistung nach der anderen ab, obschon es im Startspiel gegen Katar noch etwas geharzt hat. Seitdem und dem Weckruf von Captain Granit Xhaka läuft der Freiburg-Profi so richtig heiss, trifft am Laufmeter – und stellt damit gleichzeitig einen neuen Rekord auf.

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Manzambi ist mit seiner Vorlage zum 1:0 von Breel Embolo (10. Minute) gegen Algerien der jüngste Spieler, der seit Datenerfassung 1966 fünf Torbeteiligungen an einer WM-Endrunde vorweisen kann, meldet der Datenanbieter Opta. Gegen Bosnien wurde er mit seinen beiden Toren zum Matchwinner, gegen Gastgeber Kanada legte er mit einem Tor und einem Assist nach.

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In diesem Jahrtausend ist das bislang erst einem Spieler bisher gelungen: DFB-Legende Thomas Müller (36) an der WM 2010 in Südafrika. Der damals 20 Jahre und 301 Tage alte Ex-Bayern-Star krönte sich an der Endrunde mit insgesamt fünf Toren und drei Assists zum Torschützenkönig. Ob Manzambi diese Werte an an der WM in Nordamerika ebenfalls erreicht?

Klar ist: Der der auf dem Transfermarkt heiss begehrte Genfer hat noch lange nicht genug und wird alles dafür tun, seinen Marktwert weiter in die Höhe schiessen zu lassen.

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