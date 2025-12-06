Wird Vladimir Petkovic für Ösis zum WM-Stolperstein?

Die Favoritenrollen sind in den meisten Gruppen klar verteilt. Österreich und Norwegen haben schwere Gruppen erwischt. Spannend werden die Gruppen der Gastgeber.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Eine Erkenntnis der ersten WM-Auslosung mit 48 Teams: Richtige Hammergruppen sucht man bei so vielen Teilnehmern vergeblich. Dennoch gibt es einige Konstellationen, die für favorisierte Mannschaften zum frühen Stolperstein werden könnten.

Norwegen stürmte ohne Punktverlust zur ersten WM-Qualifikation in diesem Jahrtausend. Italien, das nun Gruppengegner der Schweiz werden könnte, verbannte man in die Playoffs.

An der WM wartet aber eine tückische Gruppe auf die Skandinavier. Neben Titelfavorit Frankreich bekommen sie es mit dem Senegal und dem Sieger des Playoff-Turniers zwischen dem Irak, Suriname und Bolivien zu tun. Die Weltnummer 19 Senegal könnte für Norwegen (Nummer 29) eine Knacknuss werden. Auch die Bolivianer, die als Favorit in die Playoffs gehen, sind sicher nicht das einfachste Los aus Topf vier.

Österreich mit schwerem Los

Mit Österreich (Weltnummer 24) und Schottland haben zwei weitere Teams, deren letzte WM aus dem Jahr 1998 datiert, eine schwere Gruppe erwischt. Unsere östlichen Nachbarn bekommen es mit Titelverteidiger Argentinien, Petkovic-Team Algerien (Nummer 35) und Jordanien zu tun. Mit Gruppenplatz drei vor Debütant Jordanien (Nummer 66) würde Österreich eine Zitterpartie (8 von 12 Gruppendritten kommen weiter) drohen. Auf Schottland warten neben Aussenseiter Haiti Rekordweltmeister Brasilien und der Halbfinalist von 2022 Marokko.

Kroatien, der Dritte der Katar-WM, ist in seiner Gruppe mit England, Ghana und Panama zwar klarer Favorit auf Rang zwei, die Ghanaer sorgten an Weltmeisterschaften aber auch schon für Furore.

Deutschland, Spanien und Portugal haben es auf dem Papier leicht

Die Gruppenköpfe aus Topf eins – abgesehen von den drei Gastgebern – sollten in der ersten Turnierphase allesamt keine Probleme haben. Deutschland zog mit Ecuador, der Elfenbeinküste und WM-Neuling Curaçao eine auf dem Papier schwache Gruppe.

Europameister Spanien hat mit Uruguay nur einen namhaften Gegner vor der Brust – Saudi-Arabien und Kap Verde, das zum ersten Mal dabei ist, sind klar schwächer einzuschätzen. Dasselbe gilt für Portugal mit Kolumbien, Usbekistan (der vierte Neuling) und dem Playoff-Sieger zwischen der Demokratischen Republik Kongo, Neukaledonien und Jamaika.

Auf Gastgeber warten heisse Duelle

Spannend werden die Gruppen A, B und D, wo die Gastgeber in der Auslosung unter den Top-Teams gesetzt waren. Mexiko, für das es im Eröffnungsspiel zum «Rückspiel» des WM-Auftakts von 2010 in Südafrika kommt, trifft zudem auf Südkorea und den Playoff-Gewinner zwischen Dänemark, Tschechien, Irland und Nordmazedonien.

Die USA bekommen es mit Australien, Paraguay und dem Sieger zwischen der Slowakei, der Türkei, dem Kosovo und Rumänien zu tun. Kanada hat mit der Schweiz, möglicherweise Italien sowie Katar ebenfalls keine einfache Aufgabe.