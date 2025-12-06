DE
Deutschland hat Losglück
Wird Vladimir Petkovic für Ösis zum WM-Stolperstein?

Die Favoritenrollen sind in den meisten Gruppen klar verteilt. Österreich und Norwegen haben schwere Gruppen erwischt. Spannend werden die Gruppen der Gastgeber.
Publiziert: vor 14 Minuten
Österreich hat für seine erste WM seit 1998 eine tückische Gruppe zugelost bekommen.
Carlo SteinerRedaktor Sport

Eine Erkenntnis der ersten WM-Auslosung mit 48 Teams: Richtige Hammergruppen sucht man bei so vielen Teilnehmern vergeblich. Dennoch gibt es einige Konstellationen, die für favorisierte Mannschaften zum frühen Stolperstein werden könnten. 

Norwegen stürmte ohne Punktverlust zur ersten WM-Qualifikation in diesem Jahrtausend. Italien, das nun Gruppengegner der Schweiz werden könnte, verbannte man in die Playoffs. 

An der WM wartet aber eine tückische Gruppe auf die Skandinavier. Neben Titelfavorit Frankreich bekommen sie es mit dem Senegal und dem Sieger des Playoff-Turniers zwischen dem Irak, Suriname und Bolivien zu tun. Die Weltnummer 19 Senegal könnte für Norwegen (Nummer 29) eine Knacknuss werden. Auch die Bolivianer, die als Favorit in die Playoffs gehen, sind sicher nicht das einfachste Los aus Topf vier. 

Österreich mit schwerem Los

Mit Österreich (Weltnummer 24) und Schottland haben zwei weitere Teams, deren letzte WM aus dem Jahr 1998 datiert, eine schwere Gruppe erwischt. Unsere östlichen Nachbarn bekommen es mit Titelverteidiger Argentinien, Petkovic-Team Algerien (Nummer 35) und Jordanien zu tun. Mit Gruppenplatz drei vor Debütant Jordanien (Nummer 66) würde Österreich eine Zitterpartie (8 von 12 Gruppendritten kommen weiter) drohen. Auf Schottland warten neben Aussenseiter Haiti Rekordweltmeister Brasilien und der Halbfinalist von 2022 Marokko. 

Kroatien, der Dritte der Katar-WM, ist in seiner Gruppe mit England, Ghana und Panama zwar klarer Favorit auf Rang zwei, die Ghanaer sorgten an Weltmeisterschaften aber auch schon für Furore.

Deutschland, Spanien und Portugal haben es auf dem Papier leicht

Die Gruppenköpfe aus Topf eins – abgesehen von den drei Gastgebern – sollten in der ersten Turnierphase allesamt keine Probleme haben. Deutschland zog mit Ecuador, der Elfenbeinküste und WM-Neuling Curaçao eine auf dem Papier schwache Gruppe.

Europameister Spanien hat mit Uruguay nur einen namhaften Gegner vor der Brust – Saudi-Arabien und Kap Verde, das zum ersten Mal dabei ist, sind klar schwächer einzuschätzen. Dasselbe gilt für Portugal mit Kolumbien, Usbekistan (der vierte Neuling) und dem Playoff-Sieger zwischen der Demokratischen Republik Kongo, Neukaledonien und Jamaika. 

Auf Gastgeber warten heisse Duelle

Spannend werden die Gruppen A, B und D, wo die Gastgeber in der Auslosung unter den Top-Teams gesetzt waren. Mexiko, für das es im Eröffnungsspiel zum «Rückspiel» des WM-Auftakts von 2010 in Südafrika kommt, trifft zudem auf Südkorea und den Playoff-Gewinner zwischen Dänemark, Tschechien, Irland und Nordmazedonien. 

Die USA bekommen es mit Australien, Paraguay und dem Sieger zwischen der Slowakei, der Türkei, dem Kosovo und Rumänien zu tun. Kanada hat mit der Schweiz, möglicherweise Italien sowie Katar ebenfalls keine einfache Aufgabe. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Deutschland
Deutschland
Schottland
Schottland
Italien
Italien
Schweiz
Schweiz
England
England
Österreich
Österreich
Kroatien
Kroatien
Tschechien
Tschechien
Dänemark
Dänemark
Frankreich
Frankreich
Kosovo
Kosovo
Nordmazedonien
Nordmazedonien
Norwegen
Norwegen
Portugal
Portugal
Irland
Irland
Rumänien
Rumänien
Slowakei
Slowakei
Spanien
Spanien
Türkei
Türkei
