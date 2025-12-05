DE
Hier bekommt Trump den Fifa-Friedenspreis
Vor WM-Auslosung:Hier bekommt Trump den Fifa-Friedenspreis

Kommentar zum Friedenspreis
«Diese Ehrung ist kein Friedensakt, sondern ein Deal»

Gianni Infantino überreicht US-Präsident Donald Trump vor der WM-Auslosung einen Friedenspreis. Damit hat sich die Fifa selbst entlarvt, findet Fussball-Chef Tobias Wedermann.
Donald Trump wird von Gianni Infantino geehrt.
Foto: AFP
Tobias WedermannFussballchef

Herzlichen Glückwunsch. Nicht an US-Präsident Donald Trump für den erhaltenen Fifa-Friedenspreis, sondern an den Weltfussballverband, der sich mit dieser Vergabe komplett entlarvt. Ein Manöver, das derart durchschaubar ist, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino eigentlich rot anlaufen müsste.

Denn der Walliser weiss natürlich auch: Frieden entsteht nicht dadurch, dass man den lautesten Mann im Raum feiert. Sondern indem man den Mut hat, für Werte und Prinzipien einzustehen. Der Fussball trägt diese Werte wie kaum etwas anderes in die Welt hinaus, verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Und doch wird jetzt im Namen dieses Sports Trump geehrt, der aus guten Gründen den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat (obwohl er ihn unbedingt haben möchte). Dafür hat nun die Fifa einen Preis für ihn erfunden, um seine Eitelkeit zu befriedigen.

Eine Auszeichnung für Frieden in unserer Zeit? Grossartig. Eine Auszeichnung erfinden, um einem Kumpel Glanz zu verschaffen, weil dieser sich als selbsternannter Friedenspräsident zu wenig gewürdigt fühlt? Das ist albern. Ungefähr so, als würden die Eltern des Schulhof-Mobbers ein eigenes Turnier organisieren, weil ihr Sohn beim Schülerturnier in keine Mannschaft gewählt wurde.

Diese Ehrung ist kein Friedensakt. Sie ist ein Deal. Eine Gegenleistung für politische Rückendeckung. Das mag ein Zeichen unserer Zeit sein. Oder ein Zeichen dafür, wie die Fifa Geschäfte macht. So oder so: Es bleibt kein gutes Gefühl zurück.

