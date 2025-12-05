DE
FR
Abonnieren

Wer zahlt, muss nicht warten
So kommst du an Tickets für die Fussball-WM

Nun steht also zu zwei Dritteln fest, gegen wen die Schweizer Nati im kommenden Sommer an der WM spielen wird. Schon vor der Auslosung hat die Fifa mittels zwei Verkaufsphasen total zwei Millionen Tickets verkauft. So kommen Nati-Fans jetzt noch an Tickets.
Publiziert: vor 19 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Schweiz spielt an der WM gegen Kanada, Katar und womöglich Italien.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • FIFA setzt Ticketverkauf für WM 2026 fort, variable Preisgestaltung eingeführt
  • Offizielle Resale-Plattform für Fans zum Weiterverkauf von Tickets
  • VIP-Hospitality-Pakete ab 1400 Dollar erhältlich, Verbände erhalten 8% Kontingent
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Dritte Verkaufsphase

Die WM-Auslosung ist durch. Bald setzt die Fifa den Ticketverkauf fort. Zwischen dem 11. Dezember und dem 13. Januar 2026 kann man sich unter fifa.com/tickets registrieren und bewerben. Die Tickets werden im Anschluss per Zufallsauslosung vergeben – der Zeitpunkt der Registrierung ist laut der Fifa nicht massgebend. Wie viel die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt, da die Fifa eine variable Preisgestaltung eingeführt hat. Heisst: Je höher die Nachfrage an einem Spiel, desto teurer wird das Ticket. Für die Gruppenspiele ist mit Ticketpreisen von mehreren Hundert Dollar zu rechnen in den ersten beiden Kategorien. Bei Kategorie drei und vier waren in den früheren Ticketphasen Karten für unter 200 Dollar verfügbar.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

VIP-Tickets sofort verfügbar

Für das grosse Portemonnaie gibt es bereits jetzt VIP-Hospitality-Pakete, die auf der Fifa-Webseite unter fifa.com/hospitality erhältlich sind. Noch ist für fast alle Spiele ein Kontingent vorhanden. Wer sich ein Match-Ticket plus Zugang in die unterschiedlichen Hospitality-Zonen sichern will, muss allerdings mindestens um die 1400 Dollar in die Hand nehmen.

Offizielle Tickethandel-Plattform

Neu für die WM 2026 bietet die Fifa auch eine in den USA gängige Resale-Plattform an, wo Fans ihre Tickets wieder zu unlimitierten Preisen an andere Fans verkaufen können. Während der Auslosung für den Spielplan wird diese kurzzeitig geschlossen und am 11. Dezember wieder eröffnet.

Kontingent des Verbandes

Stammgäste bei Schweizer Nati-Spielen können zudem auf den Schweizerischen Fussballverband hoffen. Laut der Fifa erhält jeder Verband acht Prozent der Kapazität für jedes der eigenen Spiele. Üblicherweise vergeben die Verbände dieses Kontingent zu grossen Teilen an die jeweiligen Fankurven und Fan-Gruppierungen.

Reisepaket beim Nati-Reisebüro

Speziell für Schweizer Fans wird es zudem Angebot von Travelclub geben, dem Reisebüro für Fussballreisen, das auch den Schweizerischen Fussballverband und somit die Nati betreut. Aktuell sammelt Travelclub sämtliche Interessensbekundungen mit diesem Link und wird die Komplettreisen für Nati-Fans zu einem späteren Zeitpunkt inklusive Preise, Reisedaten, Flüge und Hotels bekanntgeben.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz