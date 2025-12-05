Nun steht also zu zwei Dritteln fest, gegen wen die Schweizer Nati im kommenden Sommer an der WM spielen wird. Schon vor der Auslosung hat die Fifa mittels zwei Verkaufsphasen total zwei Millionen Tickets verkauft. So kommen Nati-Fans jetzt noch an Tickets.

Darum gehts FIFA setzt Ticketverkauf für WM 2026 fort, variable Preisgestaltung eingeführt

Offizielle Resale-Plattform für Fans zum Weiterverkauf von Tickets

VIP-Hospitality-Pakete ab 1400 Dollar erhältlich, Verbände erhalten 8% Kontingent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Wedermann Fussballchef

Dritte Verkaufsphase

Die WM-Auslosung ist durch. Bald setzt die Fifa den Ticketverkauf fort. Zwischen dem 11. Dezember und dem 13. Januar 2026 kann man sich unter fifa.com/tickets registrieren und bewerben. Die Tickets werden im Anschluss per Zufallsauslosung vergeben – der Zeitpunkt der Registrierung ist laut der Fifa nicht massgebend. Wie viel die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt, da die Fifa eine variable Preisgestaltung eingeführt hat. Heisst: Je höher die Nachfrage an einem Spiel, desto teurer wird das Ticket. Für die Gruppenspiele ist mit Ticketpreisen von mehreren Hundert Dollar zu rechnen in den ersten beiden Kategorien. Bei Kategorie drei und vier waren in den früheren Ticketphasen Karten für unter 200 Dollar verfügbar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

VIP-Tickets sofort verfügbar

Für das grosse Portemonnaie gibt es bereits jetzt VIP-Hospitality-Pakete, die auf der Fifa-Webseite unter fifa.com/hospitality erhältlich sind. Noch ist für fast alle Spiele ein Kontingent vorhanden. Wer sich ein Match-Ticket plus Zugang in die unterschiedlichen Hospitality-Zonen sichern will, muss allerdings mindestens um die 1400 Dollar in die Hand nehmen.

Offizielle Tickethandel-Plattform

Neu für die WM 2026 bietet die Fifa auch eine in den USA gängige Resale-Plattform an, wo Fans ihre Tickets wieder zu unlimitierten Preisen an andere Fans verkaufen können. Während der Auslosung für den Spielplan wird diese kurzzeitig geschlossen und am 11. Dezember wieder eröffnet.

Kontingent des Verbandes

Stammgäste bei Schweizer Nati-Spielen können zudem auf den Schweizerischen Fussballverband hoffen. Laut der Fifa erhält jeder Verband acht Prozent der Kapazität für jedes der eigenen Spiele. Üblicherweise vergeben die Verbände dieses Kontingent zu grossen Teilen an die jeweiligen Fankurven und Fan-Gruppierungen.

Reisepaket beim Nati-Reisebüro

Speziell für Schweizer Fans wird es zudem Angebot von Travelclub geben, dem Reisebüro für Fussballreisen, das auch den Schweizerischen Fussballverband und somit die Nati betreut. Aktuell sammelt Travelclub sämtliche Interessensbekundungen mit diesem Link und wird die Komplettreisen für Nati-Fans zu einem späteren Zeitpunkt inklusive Preise, Reisedaten, Flüge und Hotels bekanntgeben.