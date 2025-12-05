Messi sorgt für Rätsel
Schon lange hat Lionel Messi (38) angekündigt, dass die WM im kommenden Sommer seine letzte sein wird. Doch wird der Superstar überhaupt im Kader von Titelverteidiger Argentinier stehen? Ausgerechnet er selbst hat das vor einigen Tagen in Frage gestellt. «Ich hoffe, ich kann dabei sein. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gerne dabei wäre», erklärt er in einem Interview mit dem US-Sender ESPN. Falls nicht, würde er die Entscheidung von Trainer Lionel Scaloni (47) aber respektieren. «Dann komme ich als Fan und werde live dabei sein, aber es wird trotzdem etwas Besonderes sein.»
Heidi Klum moderiert durch den Abend
Das deutsche Topmodell Heidi Klum (52) wird in ihrer Wahlheimat USA durch den Abend führen. Gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart (46) und Danny Ramirez (33) moderiert sie die Auslosung. «Die Weltmeisterschaft verbindet die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein, diesmal auf einer noch größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften», so Klum, die bereits bei der Auslosung der WM 2006 in Deutschland auf der Bühne stand.
US-Präsident Trump ist vor Ort
Auch US-Präsident Donald Trump lässt sich die Auslosung für die WM im eigenen Land nicht entgehen. Dort trifft er unter anderem auf seinen guten Freund Gianni Infantino (55). Und der 79-Jährige nimmt wenig überraschend keine Nebenrolle ein. Stattdessen dürfte er gleich einen Preis überreicht bekommen. Im November führte die Fifa den sogenannten Friedenspreis ein, der heute Abend zum ersten Mal vergeben wird – aller Voraussicht nach an Trump.
Herzlich Willkommen
Mit vier Siegen und zwei Remis hat sich die Schweiz souverän für die WM 2026 im kommenden Sommer qualifiziert. Doch auf wen trifft die Nati in den USA, Mexiko und Kanada? Die Antwort liefert ab 18 Uhr die Auslosung in Washington D.C. Hier im Ticker verpasst du nichts.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
13
15
2
6
-2
12
3
6
1
9
4
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
6
13
2
6
9
11
3
6
-2
7
4
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
12
16
2
6
-1
10
3
6
2
7
4
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
23
20
2
8
7
17
3
8
-6
10
4
8
-15
5
5
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
18
19
2
8
10
17
3
8
9
13
4
8
0
8
5
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
32
24
2
8
9
18
3
8
-1
12
4
8
-13
4
5
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
18
2
8
10
16
3
8
3
13
4
8
-4
8
5
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
24
2
8
2
14
3
8
-1
13
4
8
-10
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
22
2
8
10
16
3
8
2
12
4
8
-9
9
5
8
-25
0