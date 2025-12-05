Messi sorgt für Rätsel

Schon lange hat Lionel Messi (38) angekündigt, dass die WM im kommenden Sommer seine letzte sein wird. Doch wird der Superstar überhaupt im Kader von Titelverteidiger Argentinier stehen? Ausgerechnet er selbst hat das vor einigen Tagen in Frage gestellt. «Ich hoffe, ich kann dabei sein. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gerne dabei wäre», erklärt er in einem Interview mit dem US-Sender ESPN. Falls nicht, würde er die Entscheidung von Trainer Lionel Scaloni (47) aber respektieren. «Dann komme ich als Fan und werde live dabei sein, aber es wird trotzdem etwas Besonderes sein.»