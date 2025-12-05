DE
FR
Abonnieren

WM-Auslosung im Ticker
Turnier ohne Messi? Superstar sorgt mit Aussage für Rätsel

Am Freitag um 18 Uhr Schweizer Zeit werden in Washington D.C. die Gruppen für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Auf welche Gegner trifft die Nati im kommenden Sommer? Hier gibts den Ticker.
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
14:02 Uhr

Messi sorgt für Rätsel

Schon lange hat Lionel Messi (38) angekündigt, dass die WM im kommenden Sommer seine letzte sein wird. Doch wird der Superstar überhaupt im Kader von Titelverteidiger Argentinier stehen? Ausgerechnet er selbst hat das vor einigen Tagen in Frage gestellt. «Ich hoffe, ich kann dabei sein. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gerne dabei wäre», erklärt er in einem Interview mit dem US-Sender ESPN. Falls nicht, würde er die Entscheidung von Trainer Lionel Scaloni (47) aber respektieren. «Dann komme ich als Fan und werde live dabei sein, aber es wird trotzdem etwas Besonderes sein.»

14:02 Uhr

Heidi Klum moderiert durch den Abend

Das ​deutsche Topmodell Heidi Klum (52) wird in ihrer Wahlheimat USA durch den Abend führen​. Gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart (46) und Danny Ramirez (33) moderiert sie die Auslosung. «Die Weltmeisterschaft verbindet die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein, diesmal auf einer noch größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften», so Klum, die bereits bei der Auslosung der WM 2006 in Deutschland auf der Bühne stand.

14:02 Uhr

US-Präsident Trump ist vor Ort

Auch US-Präsident Donald Trump lässt sich die Auslosung für die WM im eigenen Land nicht entgehen. ​Dort trifft er unter anderem auf seinen guten Freund Gianni Infantino (55)​. Und der 79-Jährige nimmt wenig überraschend keine Nebenrolle ein. Stattdessen dürfte er gleich einen Preis überreicht bekommen. Im November führte die Fifa den sogenannten Friedenspreis ein, der heute Abend zum ersten Mal vergeben wird – aller Voraussicht nach an Trump.

10:48 Uhr

Herzlich Willkommen

Mit vier Siegen und zwei Remis hat sich die Schweiz souverän für die WM 2026 im kommenden Sommer qualifiziert. Doch auf wen trifft die Nati in den USA, Mexiko und Kanada? Die Antwort liefert ab 18 Uhr die Auslosung in Washington D.C. Hier im Ticker verpasst du nichts.

Ende des Livetickers
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen