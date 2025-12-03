Am Freitag werden in Washington D.C. die Gruppen der WM 2026 ausgelost. Die Fifa setzt dabei auf viel Glamour. Etliche Stars haben an der Auslosung einen Auftritt. Donald Trump hat sich als Gast angemeldet.

Darum gehts WM-Auslosung: Heidi Klum, Kevin Hart und Danny Ramirez moderieren Event

Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Andrea Bocelli treten als musikalische Gäste auf

Village People könnten ihren Hit Y.M.C.A. bei der Veranstaltung spielen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am Freitag (18 Uhr Schweizer Zeit) werden im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington die Gruppen für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Neben dem Sportlichen geht es beim Event auch immer um allerhand Show und Unterhaltung. Diese Berühmtheiten werden bei der Gala auftreten, bei der auch US-Präsident Donald Trump dabei sein wird:

Heidi Klum

Das deutsche Star-Model gibt ihr Comeback als Moderatorin einer WM-Auslosung. Bereits vor 20 Jahren führte Heidi Klum (52) im Vorfeld der WM in Deutschland durch den Event. Nun kommt die Deutsche auch in ihrer Wahlheimat zum Einsatz. Sie lebt seit langem hauptsächlich in Kalifornien und besitzt auch die US-Staatsbürgerschaft. Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel grösseren Bühne mit drei Gastgeberländern», sagt Klum.

Kevin Hart

Gemeinsam mit Heidi Klum wird auch Kevin Hart (46) auf der Bühne stehen. Der Komiker und Schauspieler wurde mit «Scary Movie 3» im Jahr 2003 erstmals einem breiten Publikum bekannt. Im Jahr 2024 war er laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes der Schauspieler mit dem dritthöchsten Einkommen. Mit «Soccer» hatte der US-Amerikaner bisher wenig am Hut. Er ist aber ein grosser Fan des American-Football-Teams der Eagles aus seiner Heimatstadt Philadelphia.

Danny Ramirez

Das Moderationstrio komplettiert Danny Ramirez (33). Der US-Schauspieler wuchs grösstenteils in Miami auf. Er spielte zu Highschool- und Uni-Zeiten selbst Fussball. Er arbeitet derzeit an seinem Debüt-Film als Regisseur. Beim Sport-Drama «Baton» soll es um einen Fussballer gehen, der seinen Profitraum verfolgt. Teil des Produktionsteams ist der einstige Freistoss-Gott und heutiger Miteigentümer des MLS-Teams Inter Miami David Beckham (50).

Robbie Williams

Mit dem englischen Popstar ist auch das Mutterland des Fussballs an der Auslosungs-Gala vertreten. Robbie Williams, der zuletzt wegen seiner gesundheitlichen Probleme Schlagzeilen machte, wird in Washington singen. Von ihm – und der Italienerin Laura Pausini (51) – stammt auch die neue Fifa-Hymne «Desire», die das Duo bei der Eröffnungsfeier der Klub-WM im Juni erstmals live performt hat. Williams ist offizieller Fifa-Musikbotschafter. Er ist grosser Fan des Drittligisten Port Vale aus seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent und war zwischenzeitlich auch schon finanziell am Klub beteiligt. 2024 wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Zudem machten damals Gerüchte die Runde, wonach der Sänger zum Mehrheitseigner werden könnte.

Andrea Bocelli

Europäische Unterstützung bekommt Williams vom italienischen Star-Tenor Andrea Bocelli (67). Auch er ist ein grosser Fussballfan, sein Herz schlägt für Inter. Der Sänger tritt immer wieder bei Fussball-Events auf. Beispielsweise verfasste er die nach dessen Serie-A-Aufstieg die Vereinshymne des SC Pisa, für den Nati-Spieler Michel Aebischer spielt.

Village People

Für die weiteren musikalischen Höhepunkte sorgen US-Künstlerinnen und Künstler. Ein potenzielles Highlight könnte der Auftritt der Village People werden. Die Disco-Band ist unter anderem für den Hit «Y.M.C.A.» berühmt, der bei Sportereignissen auf der ganzen Welt oft gespielt wird. Schwer vorstellbar, dass das am Freitag nicht der Fall sein wird.

Nicole Scherzinger

Auch Nicole Scherzinger (47) hat einen Platz im Begleitprogramm. Die einstige Leadsängerin der Gruppe «The Pussycat Dolls», die einst mit Ex-Nati-Spieler Pajtim Kasami anbandelte, ist seit der Auflösung der Band im Jahr 2010 als Solokünstlerin unterwegs.