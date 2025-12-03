Der SFV präsentiert Nati-Trikot für die WM

Der SFV präsentiert das neue Nati-Trikot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Granit Xhaka, Nico Elvedi und Dan Ndoye zeigen sich im Video im neuen Outfit. Das Design ist vom Schweizer Pass inspiriert.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Jetzt ist es offiziell. Mit diesem Trikot wird die Nati an der WM in den USA, Kanada und Mexiko auflaufen. Der Schweizerische Fussballverband SFV veröffentlicht das neue Outfit der Fussballer am Mittwochmorgen auf Social Media.

Captain Granit Xhaka, Verteidiger Nico Elvedi und Nottingham-Flügelflitzer Dan Ndoye präsentieren im Video das neue Leibchen, dessen Design vom Schweizer Pass inspiriert ist.

Das Trikot kommt traditionell in Rot daher. Die Designer haben sich allerdings ein ganz spezielles Detail ausgedacht: Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot. «Eine Hommage an die Schweizer Liebe zum Detail sowie den hohen Stellenwert von Design und Technologie», beschreibt der SFV das Feature. Die Nati-Trikots werden seit 1998 von Puma entworfen.

Xhaka und Wandeler loben das neue Shirt

«Die Details im Trikot erinnern mich daran, woher wir kommen und wofür wir stehen: für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann. Es ist ein Trikot, das uns antreibt, unser Bestes zu geben – für unsere Fans, für unser Land und für die nächste Generation. 2026 wollen wir nicht nur dabei sein, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Schweiz zu den Besten der Welt gehört», wird Captain Granit Xhaka in einer Medienmittilung zitiert.

«Dieses Trikot ist für mich ein echtes Symbol unserer Identität. Mir gefallen besonders die weissen Akzente am Kragen und den Seiten. Ich freue mich darauf, mit dem neuen Shirt unsere Geschichte nach dem Turnier in der Schweiz nun in der Qualifikation für die nächste Endrunde weiterzuschreiben», findet Nati-Star Leila Wandeler, die bei West Ham spielt.