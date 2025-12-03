DE
Inspiriert vom Schweizer Pass
Der SFV präsentiert Nati-Trikot für die WM

Der SFV präsentiert das neue Nati-Trikot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Granit Xhaka, Nico Elvedi und Dan Ndoye zeigen sich im Video im neuen Outfit. Das Design ist vom Schweizer Pass inspiriert.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Xhaka, Ndoye und Elvedi präsentieren das neue Nati-Shirt.
Carlo SteinerRedaktor Sport

Jetzt ist es offiziell. Mit diesem Trikot wird die Nati an der WM in den USA, Kanada und Mexiko auflaufen. Der Schweizerische Fussballverband SFV veröffentlicht das neue Outfit der Fussballer am Mittwochmorgen auf Social Media. 

Captain Granit Xhaka, Verteidiger Nico Elvedi und Nottingham-Flügelflitzer Dan Ndoye präsentieren im Video das neue Leibchen, dessen Design vom Schweizer Pass inspiriert ist. 

Das Trikot kommt traditionell in Rot daher. Die Designer haben sich allerdings ein ganz spezielles Detail ausgedacht: Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot. «Eine Hommage an die Schweizer Liebe zum Detail sowie den hohen Stellenwert von Design und Technologie», beschreibt der SFV das Feature. Die Nati-Trikots werden seit 1998 von Puma entworfen. 

Xhaka und Wandeler loben das neue Shirt

«Die Details im Trikot erinnern mich daran, woher wir kommen und wofür wir stehen: für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann. Es ist ein Trikot, das uns antreibt, unser Bestes zu geben – für unsere Fans, für unser Land und für die nächste Generation. 2026 wollen wir nicht nur dabei sein, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Schweiz zu den Besten der Welt gehört», wird Captain Granit Xhaka in einer Medienmittilung zitiert. 

«Dieses Trikot ist für mich ein echtes Symbol unserer Identität. Mir gefallen besonders die weissen Akzente am Kragen und den Seiten. Ich freue mich darauf, mit dem neuen Shirt unsere Geschichte nach dem Turnier in der Schweiz nun in der Qualifikation für die nächste Endrunde weiterzuschreiben», findet Nati-Star Leila Wandeler, die bei West Ham spielt. 

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
