Lugano kann aus eigener Kraft die Europacup-Teilnahme sichern. Dazu kommt die Verabschiedung vom Cornaredo. Doch die Verantwortlichen richten eine Bitte an die Fans – hier kommt das Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano verabschiedet Cornaredo-Stadion mit Spiel gegen Basel am 17. Mai

Mit Sieg sichert sich Lugano dritten Platz und Europacup-Teilnahme

Lugano steht bei 64 Punkten, einen hinter dem Rekord aus der Saison 2023/24

Die News der Woche

Der letzte Tanz im altehrwürdigen und 1951 eingeweihten Cornaredo steht bevor. Lugano empfängt den FC Basel in der Sonnenstube der Schweiz. Im Sommer zügeln die Luganesi in die AIL-Arena direkt daneben. Nun soll das Stadion noch würdig verabschiedet werden: «Wir müssen dieses Stadion, in dem ich so viele Jahre verbracht habe und in dem Generationen von Fans diese Mannschaft besungen und unterstützt haben, gebührend würdigen. Wir sind beim letzten Tanz angelangt. Wir brauchen alle, sie müssen uns mitreissen», sagt Mattia Croci-Torti vor dem Spiel. Trotzdem richtet sich der Klub mit einer Bitte an die Fans: «Der Verein bittet alle, das Spielfeld auch nach Spielende zu schonen.» Das, weil am 23. Mai noch die Frauenmannschaft im Cornaredo spielen wird, ehe es am 4. Juni zu einem Abschiedspicknick kommt.

Die grosse Frage

Sichert sich Lugano die Europacup-Teilnahme? Während es für den FCB um nichts mehr geht, stehen die Tessiner noch voll im Kampf um den dritten Platz mit Sion. Mit einem Sieg ist ihnen dieser nicht mehr zu nehmen, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage würde es auf das Resultat von Sion ankommen. Sollten die Luganesi den dritten Platz am letzten Spieltag noch verlieren, müssen die Bianconeri den St. Gallern im Cupfinal die Daumen drücken.

Gesagt ist gesagt

«Manchmal, wenn man nichts zu verlieren hat, wenn man keine Sorgen hat, kann man die besten Leistungen abrufen. Aber wir haben wichtige Motivationen, wir müssen ein Feuer in uns haben, das sie nicht haben», sagt Croci-Torti über die Situation des FC Basel.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Mahmoud, Kendouci, Bislimi, Cimignani; Behrens, Koutsias.

Wer fehlt?

Grgic (gesperrt), Salzarulo (Assistenztrainer, gesperrt), Cassano, Dos Santos und Marques (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano seinen Punkte-Rekord knacken kann? Die Luganesi stehen bei 64 Punkten und sind damit noch einen Zähler von seinem Super-League-Rekord entfernt (65 Punkte 2023/24 in 38 Spielen).

Aufgepasst auf

Er hat den unbedingten Willen gezeigt und ist belohnt worden: Lugano-Verteidiger Antonios Papadopoulos (26) sorgte beim 2:2 in Sitten in den letzten Minuten für den Ausgleich. Das Tor könnte das Zünglein an der Waage im Europarennen sein. Ansonsten stünde jetzt Sion auf Rang 3 und nicht Lugano. Gleichzeitig gab es immer wieder Gerüchte um einen Abgang des Deutsch-Griechen mit Vertrag bis 2027. Wird das Heimspiel gegen Basel gar das letzte für ihn in Lugano?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:

Delcroix 4,4 Grgic 4,4 Von Ballmoos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

VAR: Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Beim FCB stehen die Spieler in der Pflicht – von FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner gibts eine klare Ansage. Hier gehts zum FCB-Inside.

38 Runde

Sa., FCZ – Servette 0:2

Sa., Winterthur – Luzern 0:3

Sa., Lausanne – GC 1:3

So., YB – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

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