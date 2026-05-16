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Spieler stehen in der Pflicht
Klare Ansage von FCB-Trainer Lichtsteiner

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner macht vor dem letzten Saisonspiel gegen Lugano seinen Spielern eine Ansage. Hier gibt es das FCB-Inside.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Für FCB-Coach Stephan Lichtsteiner geht es im letzten Saisonspiel darum, dass sich die Spieler beweisen können.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der FC Basel verpasst nach 3:1-Niederlage gegen St. Gallen Europapokal
  • Präsident Degen kündigt totalen Umbruch für nächste Saison an
  • Aktuell 56 Punkte: Viertschlechteste Saison seit Super-League-Reform
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die News der Woche

Der FC Basel spielt nächste Saison nicht europäisch. Nach der 1:3-Niederlage gegen St. Gallen können die Basler das Minimalziel nicht mehr erreichen. Es ist eine Enttäuschung für den Vorjahresmeister. Gegen Lugano können die Spieler immerhin ihren Fans noch einen versöhnlichen Saisonabschluss bereiten. Trainer Stephan Lichtsteiner macht dabei eine klare Ansage: «Es geht um die Mentalität. Die Spieler können zeigen, auf wen man auch nächste Saison zählen kann.»

Die grosse Frage

Wie geht es weiter beim FCB? Es gibt viele offene Fragen derzeit bei den Baslern. Rotblau braucht mindestens einen neuen Torwart und einen Sportchef. Präsident David Degen kündigte nach dem St. Gallen-Spiel aber einen totalen Umbruch an. «Wir müssen jeden Stein umdrehen und hoffentlich mit den richtigen Schlüssen in die neue Saison gehen», so der 43-Jährige gegenüber SRF.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben enorm viel Mühe, Tore zu schiessen», sagt Trainer Lichtsteiner nach dem St.-Gallen-Spiel. Einzig Lugano hat in der Meisterrunde gleich wenige Tore erzielt wie die Lichtsteiner-Elf. Aufwand und Ertrag stimme nicht überein. Man sei in der Offensive und Defensive zu wenig zielstrebig, laufe dann in einen Konter und kriege das Tor, so Lichtsteiner. «Dann reicht das nicht für Europa.»

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Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Omeragic, Daniliuc, Schmid; Leroy, Metinho; Duranville, Shaqiri, Salah; Ajeti.

Wer fehlt?

Traoré (gesperrt). Kaio Eduardo, Senaya (beide verletzt), Van Breemen (angeschlagen).

Neben dem Platz

Das letzte Spiel von Marwin Hitz steht bevor. Der FCB-Goalie beendet diesen Sommer im Alter von 38 Jahren seine Karriere. Bereits gegen den FCSG wurde er im letzten Heimspiel im Joggeli verabschiedet. Natürlich würde auch er sich gerne mit einem Sieg in Lugano in den Ruhestand verabschieden.

Hast du gewusst, dass...

... die aktuelle Punkteausbeute (56) der viertschwächste Wert der Basler seit der Super-League-Reform ist? 12 Niederlagen kassierte der FCB – so viele wie zuvor nur in der Saison 2023/24 (15) und 2020/21 (13).

Aufgepasst auf

Die gesamte FCB-Offensive. Können die Spieler die Forderungen nach mehr Zielstrebigkeit im letzten Spiel umsetzen und den Fans immerhin zum Ende der Saison noch ein paar Jubler ermöglichen?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

  1. Schmid 4,2
  2. Daniliuc 4,1
  3. Hitz 4,1

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

VAR: Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Lugano verabschiedet sich vom Cornaredo. Die Tessiner können sich die Teilnahme am europäischen Geschäft aus eigener Kraft sichern. Mit einem Sieg gegen die Basler können sie nicht mehr von Platz drei verdrängt werden – hier gibts das Inside.

38

Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 18 Uhr
Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
So., YB – Sion, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr
So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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