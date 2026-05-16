Darum gehts
- Der FC Basel verpasst nach 3:1-Niederlage gegen St. Gallen Europapokal
- Präsident Degen kündigt totalen Umbruch für nächste Saison an
- Aktuell 56 Punkte: Viertschlechteste Saison seit Super-League-Reform
Die News der Woche
Der FC Basel spielt nächste Saison nicht europäisch. Nach der 1:3-Niederlage gegen St. Gallen können die Basler das Minimalziel nicht mehr erreichen. Es ist eine Enttäuschung für den Vorjahresmeister. Gegen Lugano können die Spieler immerhin ihren Fans noch einen versöhnlichen Saisonabschluss bereiten. Trainer Stephan Lichtsteiner macht dabei eine klare Ansage: «Es geht um die Mentalität. Die Spieler können zeigen, auf wen man auch nächste Saison zählen kann.»
Die grosse Frage
Wie geht es weiter beim FCB? Es gibt viele offene Fragen derzeit bei den Baslern. Rotblau braucht mindestens einen neuen Torwart und einen Sportchef. Präsident David Degen kündigte nach dem St. Gallen-Spiel aber einen totalen Umbruch an. «Wir müssen jeden Stein umdrehen und hoffentlich mit den richtigen Schlüssen in die neue Saison gehen», so der 43-Jährige gegenüber SRF.
Gesagt ist gesagt
«Wir haben enorm viel Mühe, Tore zu schiessen», sagt Trainer Lichtsteiner nach dem St.-Gallen-Spiel. Einzig Lugano hat in der Meisterrunde gleich wenige Tore erzielt wie die Lichtsteiner-Elf. Aufwand und Ertrag stimme nicht überein. Man sei in der Offensive und Defensive zu wenig zielstrebig, laufe dann in einen Konter und kriege das Tor, so Lichtsteiner. «Dann reicht das nicht für Europa.»
Mögliche Aufstellung
Hitz; Tsunemoto, Omeragic, Daniliuc, Schmid; Leroy, Metinho; Duranville, Shaqiri, Salah; Ajeti.
Wer fehlt?
Traoré (gesperrt). Kaio Eduardo, Senaya (beide verletzt), Van Breemen (angeschlagen).
Neben dem Platz
Das letzte Spiel von Marwin Hitz steht bevor. Der FCB-Goalie beendet diesen Sommer im Alter von 38 Jahren seine Karriere. Bereits gegen den FCSG wurde er im letzten Heimspiel im Joggeli verabschiedet. Natürlich würde auch er sich gerne mit einem Sieg in Lugano in den Ruhestand verabschieden.
Hast du gewusst, dass...
... die aktuelle Punkteausbeute (56) der viertschwächste Wert der Basler seit der Super-League-Reform ist? 12 Niederlagen kassierte der FCB – so viele wie zuvor nur in der Saison 2023/24 (15) und 2020/21 (13).
Aufgepasst auf
Die gesamte FCB-Offensive. Können die Spieler die Forderungen nach mehr Zielstrebigkeit im letzten Spiel umsetzen und den Fans immerhin zum Ende der Saison noch ein paar Jubler ermöglichen?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:
- Schmid 4,2
- Daniliuc 4,1
- Hitz 4,1
Hier gehts zu allen Basler Noten.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
VAR: Anojen Kanagasingam.
Der Gegner
Lugano verabschiedet sich vom Cornaredo. Die Tessiner können sich die Teilnahme am europäischen Geschäft aus eigener Kraft sichern. Mit einem Sieg gegen die Basler können sie nicht mehr von Platz drei verdrängt werden – hier gibts das Inside.
Runde
Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 18 Uhr
Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
So., YB – Sion, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr
So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
37
11
54
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
37
-53
23