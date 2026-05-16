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«Werden Einnahmen beraubt»
GC verägert mit U21-Einsatz Klub in der 1. Liga

Weil die U21 von GC in der Super League gebraucht wird, ist ihr Spiel in der 1. Liga abgesagt. Das sorgt für Unmut beim eigentlichen Gegner.
Publiziert: 13:10 Uhr
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Pantaleo Creti darf am Samstag für GC statt in der U21 mal wieder in der Super League ran.
Foto: Pius Koller
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Christian MüllerRedaktor Sport

Dass GC fürs Super-League-Spiel in Lausanne die Stammkräfte für die Barrage schont und mehrheitlich mit der U21 antreten wird, kommt nicht nur in Aarau schlecht an.

Auch beim kleinen FC Courtételle aus der 1. Liga schaffen sich die Hoppers mit der Massnahme keine Freunde. Wie kommts? Die Jurassier wären am Samstagnachmittag Gegner der GC-U21. Wären. Denn die Partie ist wegen Spielermangels der Hoppers abgesagt. Die 0:3-Forfaitniederlage wird von den Zürchern in Kauf genommen.

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Bei Courtételle – das sich gegen Langenthal im Aufstiegs-Duell befindet – gar nicht über die Gratispunkte. «Das beraubt unsere Fans des Spitzenspiels, der Ticketverkäufe und der Einnahmen am Verpflegungsstand. Wir sind ein kleiner Verein, und gegen den grössten Klub der Schweiz ist das bedauerlich. Gewinnen ist für mich zweitrangig», sagt Klub-Präsident Vincent Jolidon gegenüber dem Radiosender RFJ.

Auch in Aarau erhitzt der U21-Einsatz der Hoppers die Gemüter: Der Challenge-Ligist ist am Montag Barrage-Gegner von GC und moniert, das vorgezogene Spiel sei zusammen mit der Möglichkeit, Spieler zu schonen, unfair. Da die Zürcher die Saison aber so oder so auf Platz 11 abschliessen, können sie sich die unpopuläre Massnahme aus tabellarischer Sicht leisten. «Jedes andere Super-League-Team würde dies auch so machen», sagt GC-Trainer Peter Zeidler. 

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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