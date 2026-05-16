GC verägert mit U21-Einsatz Klub in der 1. Liga

Weil die U21 von GC in der Super League gebraucht wird, ist ihr Spiel in der 1. Liga abgesagt. Das sorgt für Unmut beim eigentlichen Gegner.

Christian Müller Redaktor Sport

Dass GC fürs Super-League-Spiel in Lausanne die Stammkräfte für die Barrage schont und mehrheitlich mit der U21 antreten wird, kommt nicht nur in Aarau schlecht an.

Auch beim kleinen FC Courtételle aus der 1. Liga schaffen sich die Hoppers mit der Massnahme keine Freunde. Wie kommts? Die Jurassier wären am Samstagnachmittag Gegner der GC-U21. Wären. Denn die Partie ist wegen Spielermangels der Hoppers abgesagt. Die 0:3-Forfaitniederlage wird von den Zürchern in Kauf genommen.

Bei Courtételle – das sich gegen Langenthal im Aufstiegs-Duell befindet – gar nicht über die Gratispunkte. «Das beraubt unsere Fans des Spitzenspiels, der Ticketverkäufe und der Einnahmen am Verpflegungsstand. Wir sind ein kleiner Verein, und gegen den grössten Klub der Schweiz ist das bedauerlich. Gewinnen ist für mich zweitrangig», sagt Klub-Präsident Vincent Jolidon gegenüber dem Radiosender RFJ.

Auch in Aarau erhitzt der U21-Einsatz der Hoppers die Gemüter: Der Challenge-Ligist ist am Montag Barrage-Gegner von GC und moniert, das vorgezogene Spiel sei zusammen mit der Möglichkeit, Spieler zu schonen, unfair. Da die Zürcher die Saison aber so oder so auf Platz 11 abschliessen, können sie sich die unpopuläre Massnahme aus tabellarischer Sicht leisten. «Jedes andere Super-League-Team würde dies auch so machen», sagt GC-Trainer Peter Zeidler.

1:43 Aarau-Sportchef vor Barrage: «GC hat einen riesigen Vorteil»