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Die Meisterfeier aus dem Berner Oberland
Thuner Helden tragen den Pokal durch die Stadt

Seit Donnerstag ist der Pokal in Besitz des FC Thun. Am Freitag findet die grosse Parade statt. Vom Stadion tragen die Titelhelden die Trophäe in die Innenstadt, wo dann die offizielle Meisterfeier stattfindet. Hier im Stream und Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport
vor 12 Minuten

Die Fahrzeuge rollen

Mit dem Soundtrack «Freed from Desire» gehts los in Richtung Stadthofplatz. Die Mannschaft und der Pokal fahren auf den Lastwagen, die Fans laufen zu Fuss hinterher. 

vor 25 Minuten

Parade verspätet

Die LKWs, auf denen sich die Mannschaft befindet, stehen noch vor dem Stadion, umreiht von tausenden Fans. Noch hat sich der Tross nicht in Bewegung gesetzt. 

vor 37 Minuten

Kastriot Imeri ist parat für die Meisterfeier

vor 44 Minuten

Die Spieler sind bereit

Die beiden LKWs sind bereit! Goalie Steffen hat Pokal gebracht. Bald gehts los vom Stadion in die Stadt.

13:43 Uhr

Willkommen im Ticker

Ab 16 Uhr präsentieren die Thuner Meisterhelden den Pokal auf dem Umzug durch die Stadt. Hier im Stream und Ticker bist du bei den Feierlichkeiten live mit dabei. 

Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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