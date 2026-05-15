Simon StrimerReporter & Redaktor Sport
vor 12 Minuten
Die Fahrzeuge rollen
Mit dem Soundtrack «Freed from Desire» gehts los in Richtung Stadthofplatz. Die Mannschaft und der Pokal fahren auf den Lastwagen, die Fans laufen zu Fuss hinterher.
vor 25 Minuten
Parade verspätet
Die LKWs, auf denen sich die Mannschaft befindet, stehen noch vor dem Stadion, umreiht von tausenden Fans. Noch hat sich der Tross nicht in Bewegung gesetzt.
vor 37 Minuten
Kastriot Imeri ist parat für die Meisterfeier
vor 44 Minuten
Die Spieler sind bereit
Die beiden LKWs sind bereit! Goalie Steffen hat Pokal gebracht. Bald gehts los vom Stadion in die Stadt.
13:43 Uhr
Willkommen im Ticker
Ab 16 Uhr präsentieren die Thuner Meisterhelden den Pokal auf dem Umzug durch die Stadt. Hier im Stream und Ticker bist du bei den Feierlichkeiten live mit dabei.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg