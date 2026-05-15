Die Meisterfeier aus dem Berner Oberland Thuner Helden tragen den Pokal durch die Stadt

Seit Donnerstag ist der Pokal in Besitz des FC Thun. Am Freitag findet die grosse Parade statt. Vom Stadion tragen die Titelhelden die Trophäe in die Innenstadt, wo dann die offizielle Meisterfeier stattfindet. Hier im Stream und Ticker bist du live mit dabei.