Berner Eigengewächs steht vor Start-Elf-Debüt gegen Luzern

Darum gehts
- Das ist die YB-Analyse nach vielen Good News in dieser Woche
- So lautet die scharfe Wüthrich-Analyse
- Rhodri Smith (19) – seine grosse Chance am Sonntag?
Nach den drei Stimmungsdämpfern in Folge mit der Schande von Birmingham, wo man fast schon nebenbei auch das Europa-League-Spiel gegen Aston Villa 1:2 verlor, dem maximal spektakulären, aber unter dem Strich enttäuschenden 4:4 in Genf gegen Servette und dem miserablen Auftritt beim 0:2 in Sion hat YB den Bock diese Woche mit dem grossen 1:0 gegen ein formstarkes Lille mit einem bärenstarken Auftritt umgestossen. Es folgt die Entwarnung nach schlimmen Verletzungs-Befürchtungen bei Alvyn Sanches: nur eine Knieprellung. Dann hat sich der Vertrag von Captain Loris Benito wegen einer bestimmten Anzahl Einsätze um ein Jahr vorzeitig bis 2027 verlängert. Er wird am Sonntag für 200 Pflichtspiele geehrt. Joël Monteiro für 150.
Um wie viele Punkte verkleinert YB bei einem Sieg gegen Luzern seinen Rückstand auf Thun und/oder St. Gallen? Denn das würde bei einem YB-Dreier in jedem Fall passieren. Denn die beiden Spitzenteams werden am Samstag aufeinandergetroffen sein, wenn YB Luzern im Wankdorf empfängt.
«In Sion haben wir haben viele Szenen gesehen, bei denen wir feststellen mussten, dass die letzte Bereitschaft gefehlt hat. Viele kleine Sachen hätte man mit einem Sprint oder zwei, drei kleinen Schritten verhindern können. Da muss man dann ehrlich sein und das ganz klar ansprechen, dass das in Sion von der Mentalität her zu wenig war. Aber gegen Lille hat man gesehen, dass wir lernbereit und hungrig sind. Dass wir es so auf den Platz bringen – dafür verdient das ganze Team ein grosses Kompliment.» – YB-Urgestein Gregory Wüthrich nach dem grossen Sieg gegen Lille darüber, welche Lehren man aus dem 0:2 bei Sion gezogen hat, wo YB völlig zu Recht verloren hat.
Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Smith; Raveloson, Lauper; Males, Gigovic, Virginius; Bedia.
Gesperrt ist Hadjam. Verletzt sind Fernandes, Colley und Conte. Fraglich Lindner, Sanches, Fassnacht und Monteiro.
In einem Interview mit «Transfermarkt» nennt U17-Youngster Olivier Mambwa sein grosses Vorbild: Es ist Ex-Real-Star Marcelo. Der 37-jährige Brasilianer hat fünf Champions-League-Titel gewonnen, ist sechsmal spanischer Meister geworden, hat seine grosse Karriere Anfang dieses Jahres beendet und war – wenig überraschend – wie Mambwa Linksverteidiger. Auch von Ex-Frankreich-Star Paul Pogba (akutell Monaco) sei er beeindruckt gewesen.
... YB letztmals vor sieben Jahren ein Heimspiel gegen Luzern verloren hat? In der Zwischenzeit gab es 13 Spiele – und davon 11 YB-Siege gegen den FCL im Wankdorf.
Rhodri Smith (19). Das YB-Linksverteidiger-Eigengewächs, auf das man in Bern grosse Stücke hält, wird wohl zu seiner Startelf-Premiere kommen, da Jaouen Hadjam gesperrt ist. Smith kam letzte Saison im November zu seiner Premiere, ausgerechnet in der Champions League gegen Schachtar Donezk (0:1). Diese Saison durfte der Schweiz-Engländer die letzten paar Minuten sowohl gegen Winterthur als auch in Sion in der Super League ran und auch in der Europa League gegen Lille. Immerhin war es kein Thema, Noah Persson, der von einer (starken) Leihsaison bei GC zurückkam, in Bern zu behalten.
Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:
1. Sanches 4,3
2. Pech 4,2
3. Fassnacht, Keller 4,1
Hier gehts zu allen Berner Noten.
Désirée Blanco.
Luzern-Trainer Frick reagiert mit flammenden Worten auf seine alarmierende TV-Aussage – und will einige Dinge klargestellt haben. Hier gehts zum FCL-Inside.
Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9