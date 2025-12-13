Berner Eigengewächs steht vor Start-Elf-Debüt gegen Luzern

Nach dem Ausrufezeichen gegen Lille empfängt YB am Sonntagnachmittag im Wankdorf Luzern (14 Uhr). Auf der linken Seite könnte Hadjam eine Lücke für ein Eigengewächs hinterlassen – und nach vorne soll es nach klaren Worten auch in der Liga wieder rollen.

Darum gehts Das ist die YB-Analyse nach vielen Good News in dieser Woche

So lautet die scharfe Wüthrich-Analyse

Die News der Woche

Nach den drei Stimmungsdämpfern in Folge mit der Schande von Birmingham, wo man fast schon nebenbei auch das Europa-League-Spiel gegen Aston Villa 1:2 verlor, dem maximal spektakulären, aber unter dem Strich enttäuschenden 4:4 in Genf gegen Servette und dem miserablen Auftritt beim 0:2 in Sion hat YB den Bock diese Woche mit dem grossen 1:0 gegen ein formstarkes Lille mit einem bärenstarken Auftritt umgestossen. Es folgt die Entwarnung nach schlimmen Verletzungs-Befürchtungen bei Alvyn Sanches: nur eine Knieprellung. Dann hat sich der Vertrag von Captain Loris Benito wegen einer bestimmten Anzahl Einsätze um ein Jahr vorzeitig bis 2027 verlängert. Er wird am Sonntag für 200 Pflichtspiele geehrt. Joël Monteiro für 150.

Die grosse Frage

Um wie viele Punkte verkleinert YB bei einem Sieg gegen Luzern seinen Rückstand auf Thun und/oder St. Gallen? Denn das würde bei einem YB-Dreier in jedem Fall passieren. Denn die beiden Spitzenteams werden am Samstag aufeinandergetroffen sein, wenn YB Luzern im Wankdorf empfängt.

Gesagt ist gesagt

«In Sion haben wir haben viele Szenen gesehen, bei denen wir feststellen mussten, dass die letzte Bereitschaft gefehlt hat. Viele kleine Sachen hätte man mit einem Sprint oder zwei, drei kleinen Schritten verhindern können. Da muss man dann ehrlich sein und das ganz klar ansprechen, dass das in Sion von der Mentalität her zu wenig war. Aber gegen Lille hat man gesehen, dass wir lernbereit und hungrig sind. Dass wir es so auf den Platz bringen – dafür verdient das ganze Team ein grosses Kompliment.» – YB-Urgestein Gregory Wüthrich nach dem grossen Sieg gegen Lille darüber, welche Lehren man aus dem 0:2 bei Sion gezogen hat, wo YB völlig zu Recht verloren hat.

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Smith; Raveloson, Lauper; Males, Gigovic, Virginius; Bedia.

Wer fehlt?

Gesperrt ist Hadjam. Verletzt sind Fernandes, Colley und Conte. Fraglich Lindner, Sanches, Fassnacht und Monteiro.

Neben dem Platz

In einem Interview mit «Transfermarkt» nennt U17-Youngster Olivier Mambwa sein grosses Vorbild: Es ist Ex-Real-Star Marcelo. Der 37-jährige Brasilianer hat fünf Champions-League-Titel gewonnen, ist sechsmal spanischer Meister geworden, hat seine grosse Karriere Anfang dieses Jahres beendet und war – wenig überraschend – wie Mambwa Linksverteidiger. Auch von Ex-Frankreich-Star Paul Pogba (akutell Monaco) sei er beeindruckt gewesen.

Hast du gewusst, dass...

... YB letztmals vor sieben Jahren ein Heimspiel gegen Luzern verloren hat? In der Zwischenzeit gab es 13 Spiele – und davon 11 YB-Siege gegen den FCL im Wankdorf.

Aufgepasst auf

Rhodri Smith (19). Das YB-Linksverteidiger-Eigengewächs, auf das man in Bern grosse Stücke hält, wird wohl zu seiner Startelf-Premiere kommen, da Jaouen Hadjam gesperrt ist. Smith kam letzte Saison im November zu seiner Premiere, ausgerechnet in der Champions League gegen Schachtar Donezk (0:1). Diese Saison durfte der Schweiz-Engländer die letzten paar Minuten sowohl gegen Winterthur als auch in Sion in der Super League ran und auch in der Europa League gegen Lille. Immerhin war es kein Thema, Noah Persson, der von einer (starken) Leihsaison bei GC zurückkam, in Bern zu behalten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Sanches 4,3

2. Pech 4,2

3. Fassnacht, Keller 4,1

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco.

Der Gegner

17 Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Luzern, 14 Uhr

So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr

