Loris Benito kann sich bei YB doppelt freuen: Einerseits über eine Vertragsverlängerung bis 2027, andererseits steht am Sonntag eine Ehrung bevor.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

YB gibt die Verlängerung mit Loris Benito bekannt. Der Vertrag des 33-Jährigen verlängert sich automatisch, da er eine bestimmte Anzahl Spiele absolviert hat. Neu läuft er das Arbeitspapier bis Juni 2027.

Der Innenverteidiger hat sich bei den Bernern längst zu einem wichtigen Führungsspieler und mittlerweile auch Captain entwickelt. Zwischen 2015 und 2019 sowie seit seiner Rückkehr 2022 hat er 203 Pflichtspiele absolviert, holte dabei viermal den Meistertitel und wurde 2023 Cupsieger mit YB.

Benito kann sich gleich doppelt freuen: über den verlängerten Vertrag und über eine Ehrung. Am Sonntag wird er vor dem Spiel gegen Luzern für 200 Einsätze geehrt. Dies zusammen mit Joël Monteiro, der bei 150 Einsätzen im YB-Trikot angekommen ist.

Ihr Jubiläumsspiel absolvierten beide vor zwei Wochen in der Europa League gegen Aston Villa (0:3).

