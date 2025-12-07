Alain Kunz Reporter Fussball

Ragt einer aus dem schwachen YB-Kollektiv positiv heraus? Eigentlich nicht. Alle ungenügend. Fast alle. Zwei Ausnahmen (welche die Regel bestätigen): Obwohl er beim zweiten Tor auch ziemlich schlecht aussieht, kriegt Goalie Marvin Keller für einige sonstigen grossen Paraden eine knappe 4. Wie auch Gregory Wüthrich, weil YB kein Tor mehr kassiert, als er in der Innenverteidigung steht. Der Rest: eine 3. Keine einzige 2? Nein. Weil keiner nochmal deutlich schwächer ist als die anderen Schwachen. So ist das bei einem kollektiven Versagen.

Hinweis: Rayan Raveloson bis 46., Alvyn Sanches bis 46., Armin Gigovic bis 69., Jaouen Hadjam bis 69., Alan Virginius bis 79. – Gregory Wüthrich ab 46., Joël Monteiro ab 46., Sergio Cordova ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Rhodri Smith ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Dominik Pech ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Wenn ein Sieg derart hochverdient ist wie dieses 2:0 von Sion gegen YB, dann sind die Differenzen bei den meisten Spielern naturgemäss hoch. Heisst im Fall von Sion: Keiner ist ungenügend. Die meisten kriegen eine 5, einige wenige eine 4. Herausragend: Der fehlerfreie Goalie Anthony Racioppi mit einigen Big Saves. Zudem fliegt keiner so schön durch die Tor-Weltgeschichte wie der Genfer. Bereits am Donnerstag in Aarau zu bestaunen. Und im Tourbillon bei Fassnachts toller Halb-Aussenrist-Direktabnahme in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Aber auch die Sechser Baltazar und Kabacalman sind hervorragend. Wie auch Hajrizi und Hefti. Kololli und Chouaref. Kronig und Nivokazi. Etc.

Hinweis: Donat Rrudhani bis 63., Benjamin Kololli bis 63., Rilind Nivokazi bis 63., Ilyas Chouaref bis 79., Ali Kabacalman bis 79. – Josias Lukembila ab 63., Théo Berdayes ab 63., Winsley Boteli ab 63., Liam Chipperfield ab 79., Noé Sow ab 79. (alle zu kurz für eine Bewertung).

