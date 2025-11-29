DE
Hättest du gewusst, was ein Heiopei ist?
2:24
Hättest du gewusst, was ein Heiopei ist?

War als Trainer im Gespräch
Espen-Coach Maassen sagte dem FCB ab

Leckerbissen am Sonntag in der Super League (16.30 Uhr): St. Gallen reist zum Auswärtsspiel nach Basel. Basel? Da war doch was mit Espen-Coach Maassen. Mehr dazu hier im FCSG-Inside.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
1/5
St.-Gallen-Trainer Maassen. Er will nicht mehr auf die Basel-Anfrage zurückblicken.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Darum gehts

  • Maassen wurde von Basel umgarnt und erteilte eine Absage
  • Gesperrte Neziri und Görtler zurück – was ist nun mit Zauberfuss?
  • «Befreit»: Maassen über Görtler, der Vater geworden ist
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Die News der Woche

FCSG-Coach Enrico Maassen (41) wurde einst heftig vom FC Basel, dem sonntäglichen Gegner, umgarnt. Als die Bebbi im Dezember vor vier Jahren mit dem Gedanken spielten, den damaligen Trainer Patrick Rahmen in der Winterpause zu entlassen, ist der damalige Trainer der zweiten Mannschaft des BVB ein heisser Kandidat. Maassen aber sagt dem FCB ab und übernimmt im Sommer darauf den FC Augsburg. Darüber sprechen möchte der Espen-Trainer aber nicht. «Das spielt keine Rolle mehr.»

Die grosse Frage

Spielt Zauberfuss Lukas Daschner wieder von Beginn an? Captain Lukas Görtler kehrt nach seiner Sperre zurück. Nicht ausgeschlossen, dass Daschner, der nach seiner Knieverletzung noch Zeit braucht, zu Beginn auf der Bank sitzt. Möglich ist aber auch, dass der Magier zusammen mit Görtler in der Startelf steht. Auf einer offensiveren Position. Vielleicht gar im Zweimannsturm.

Daschner im Fokus
«Ich würde mich nie mit Messi vergleichen»
FCSG-Ruhrpott-Magier Daschner
«Ich würde mich nie mit Messi vergleichen»

Gesagt ist gesagt

«Das ist deutsche Bescheidenheit.» Als Lukas Daschner auf sein Traumtor angesprochen wird, ists dem FCSG-Zehner fast ein bisschen unangenehm. «So schön war das Tor nun auch wieder nicht. Es war in erster Linie ein wichtiger Treffer», so Daschner. Maassen sagt mit einem Schmunzeln: «Das ist deutsche Bescheidenheit.»

Daschners feines Füsschen entscheidet Partie
2:32
Highlights im Video:Daschners feines Füsschen entscheidet Partie

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ambrosius, Stanic, Gaal; Neziri; Vandermersch, Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Daschner, Vogt.

Wer fehlt?

Gesperrt: Keiner. Verletzt: Fazliji, Owusu. Fraglich: Gaal, Vladi.

Neben dem Platz

Leitwolf Lukas Görtler ist vor zwei Wochen Vater einer Tochter geworden. Coach Enrico Maassen, der selbst Papa ist, sagt: «Lukas wirkt befreit. Anstrengend ist in erster Linie die Phase vor der Geburt, jetzt aber ist das Baby da. Und für Lukas ist das mehr Freude als Belastung.»

Hast du gewusst, dass...

… St. Gallen laut Statistik überperformt? 30 Tore haben die Espen in dieser Saison bislang erzielt. Laut Expected-Goals-Wert aber hätte der FCSG bloss 24,6 erzielen dürfen. Der Gegner vom Sonntag hingegen hat mit 30,2 Expected Goals den höchsten Wert der ganzen Super League, aber bloss 23 Treffer geschossen.

Aufgepasst auf

Aliou Baldé (22). Er hat bislang drei Tore erzielt. Und zwar alle als Joker. Gut möglich, dass der Wirbelwind auch gegen den FCB von der Bank aus kommen wird.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

1. Daschner 5,0
2. Zigi 4,6
3. Görtler, Boukhalfa, Vogt, Neziri, alle 4,4

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

Ist es beim FC Basel eine Resultatkrise – oder schon mehr? Hier erscheint das FCB-Inside.

15

Runde

Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr
Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Servette – YB, 14 Uhr
So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
14
12
27
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
14
-1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Basel
FC St. Gallen
Super League
FC Basel
FC Basel
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
