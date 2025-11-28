Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Drei Buchstaben genügen, um Lukas Daschners Treffer gegen Lugano zu beschreiben: wow! Technisch brillant holt der Zauberfuss eine halbhohe Flanke von Ambrosius im Strafraum runter. Via Bauchnabel landet der Ball am Boden und dann Sekundenbruchteile später per Spitzguuge im Tor der Luganesi.

Es ist der bislang schönste Treffer dieser Super-League-Saison. Und das schönste Tor in der Karriere von Daschner? «Naja», antwortet der FCSG-Zehner. «Bis auf die Ballannahme war das nicht unbedingt schön. Aber es war ein wichtiges Tor. Das ist alles, was zählt.»

2:24 Ruhrpott-Lexikon Daschner: Hättest du gewusst, was ein Heiopei ist?

Es ist eine Aussage, die zu Daschner passt. Statt sich von Schulterklopfern verrückt machen zu lassen, bleibt er gelassen. Superlative sind und waren ihm schon immer unangenehm. Als er in jungen Jahren beim MSV Duisburg von einem Lokalreporter als «Ruhrpott-Messi» bezeichnet wird, hat er dafür nur ein Schmunzeln übrig: «Messi ist für mich der grösste aller Zeiten, ein Vorbild. Ich würde mich nie mit ihm vergleichen.»

Ein Junge aus dem Pott

Im Alter von vier Jahren tritt Daschner dem SV Beeckerwerth bei. Bereits ein halbes Jahr später wird er vom FC Hamborn 07 abgeworben. Weil dort mit Sybille Brus eine Trainerin engagiert ist, die als Diamantenauge gilt. Mit zwölf wechselt Daschner zum grossen FC Schalke 04. Um den Fahrdienst kümmern sich zu Beginn die Eltern, die eine Sanitär- und Heizungsfirma leiten, ihrem Sohn aber gleichzeitig alles ermöglichen. «Direkt nach der Schule gings nach Gelsenkirchen, gegessen habe ich im Auto.»

Der Aufwand hat sich gelohnt. Mit 19 debütiert Daschner als Profi für den MSV Duisburg, zwei Jahre später dann der Wechsel zum FC St. Pauli in die zweite Liga. Im Sommer 2023 das Bundesliga-Debüt mit Bochum. An der Castroperstrasse aber kommt der offensive Mittelfeldspieler nie so richtig auf Touren, bloss vier Torbeteiligungen in 18 Monaten.

Im Winter 2025 folgt der Leihwechsel zum FCSG. Ein Schritt zurück? «Ich hätte auch zu einem guten Zweitligisten gehen können, aber hier in St. Gallen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich hatte super Gespräche mit Enrico Maassen und Roger Stilz.» Letztgenannter kennt er noch aus gemeinsamer Zeit am Millerntor. Auch Betim Fazliji, der mit Daschner zusammen beim FC St. Pauli war, habe ein gutes Wort für den FCSG eingelegt.

Nummer 13 zu Ehren von Bruder Philipp

Im Kybunpark läuft er mit der magischen Nummer 10 auf. Zuvor hatte er zu Ehren seines Bruders Philipp jahrelang mit der 13 gespielt. «Er musste seine Karriere leider früh wegen einer Verletzung beenden, deshalb habe ich seine Nummer getragen. Er war überrascht, aber hat sich sehr darüber gefreut», erzählt Daschner.

Nun aber sei es Zeit für einen Neuanfang, so der 27-Jährige. «Die 10 hat mir schon immer gefallen.» Weil keine Nummer besser zum Spielstil des Ruhrpott-Magiers passt. Weil Daschner Räume sieht, wo gar keine sind. Weil er Traumtore erzielt, wie gegen Lugano.

Gross darüber sprechen möchte er nicht. Würde auch nicht zu ihm passen.