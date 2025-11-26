FCZ-Präsident Ancillo Canepa stellt klar, dass Sportchef Milos Malenovic nun Resultate liefern muss. Bleiben diese aus, könnte es bei den Zürchern plötzlich schnell gehen, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.

FCZ hat in der Ära Malenovic bei Fans und Sponsoren Schaden genommen

Emanuel Gisi Sportchef

Ancillo Canepa lässt im Blick-Interview keine Zweifel offen, wer beim FC Zürich der Chef ist. «Niemand verfügt beim FCZ über eine Blankovollmacht.» Die Zeiten, in denen Sportchef Milos Malenovic im Klub scheinbar nach Belieben schalten und walten konnte, sind definitiv vorbei.

Das sind neue Töne. Nachdem der FCZ-Präsident den früheren Spielerberater bisher vehement verteidigt hatte, sagt er erstmals, was ihm in den letzten Monaten nicht gefallen hat an der Arbeit und am Auftreten seines höchsten sportlichen Angestellten. Von Fehlern bei der Auswahl der beiden bereits wieder gefeuerten Trainer Moniz und Van der Gaag bis zum katastrophalen Auftritt an einer Pressekonferenz in diesem Jahr. Der wichtigste Satz: «Der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei.»

Das bedeutet: Malenovic ist schwer angezählt. Er steht ab sofort unter Beobachtung. Canepa hat gute Gründe dafür. Die reale sportliche Entwicklung hält nicht mit den vollmundigen Ankündigungen der letzten Jahre Schritt. Und der Schaden, den sein Klub in der Ära Malenovic in der Südkurve wie bei den Normalo-Fans auf der Osttribüne und bei möglichen Sponsoren genommen hat, muss dem Patron Sorge bereiten. Darum greift er jetzt ein.

Malenovic muss nun liefern. In dem klar abgesteckten Bereich, den ihm der Chef vorgibt. Vielleicht hilft ihm das sogar – er wäre nicht der Erste, der mit dem Sprung von der Ich-AG zur Führungspersönlichkeit mit Verantwortung über Hunderte Mitarbeiter überfordert ist. Gelingt ihm das nicht, braucht der FCZ schon bald einen neuen Sportchef. Denn die Vergangenheit hat gezeigt: Wenn Canepa einen nicht mehr durch alle Böden hindurch verteidigt, kann es plötzlich schnell gehen.