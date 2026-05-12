Die Servette-Fans sind unzufrieden, der Klub kämpft um einen verdienten Spieler – und die heisseste News gibts im Tor. Hier kommt das Servette-Inside vor dem Derby gegen Lausanne.

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«Auch wenn es nur 1 Prozent Chance gibt»: So will Servette Cognat umstimmen

Warum die Servette-Fans wegen der Ansetzung unzufrieden sind

Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News der Woche

Servette sucht einen neuen Stammgoalie! Sportdirektor John Williams hat dies am Montag klar zum Ausdruck gebracht: Klublegende Jérémy Frick wird seinen Stammplatz verlieren, es wird künftig eine klare Hierarchie geben, mit einer Nummer 1, einer Nummer 2 und einer Nummer 3. Das Erbe von René Weiler (ein Duell zwischen Joël Mall und Frick) ist damit endgültig passé.

Die grosse Frage

Bestreitet Urgestein Timothé Cognat am Dienstag sein letztes Heimspiel für Servette? Der leicht verletzte 28-jährige französische Mittelfeldspieler, der seinen Vertrag im September 2025 verlängert hatte, möchte den Verein verlassen und hat dies auch deutlich gemacht. Doch John Williams und der gesamte Klub setzen alles daran, ihn umzustimmen. Ist das möglich? «Wenn es auch nur eine Chance von 1 Prozent gibt, werde ich es versuchen. Wir haben grosse Ambitionen und wollen, dass er Teil dieses Projekts ist», sagte der neue, englische Sportdirektor von Servette. Seit acht Jahren ist Cognat im Klub, er hat 317 Pflichtspiele für Servette bestritten.

Gesagt ist gesagt

«Es ist an der Zeit, dass Servette wieder ganz oben mitspielt. Seit 27 Jahren hat dieser Verein keinen Meistertitel mehr gewonnen. Das ist zu lang.» – So John Williams am Montag. Das Ziel für die nächste Saison steht fest: die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Und mittelfristig will Servette wieder um den Meistertitel mitspielen.

Mögliche Aufstellung

Frick; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Fomba, Cognat; Lopes, Stevanovic, Kadile; Guillemenot.

Wer fehlt?

Mall, Severin, Allix (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Genfer Fans sind unzufrieden und haben das Gefühl, beim Spielplan in Bezug auf die Derbys benachteiligt worden zu sein. Dieses zweite Derby der Saison gegen Lausanne im Stade de Genève findet nämlich, genau wie das erste, an einem Tag unter der Woche statt. Nicht gerade ideal für die Zuschauerzahlen, zumal in der Abstiegsgruppe… Am Montagabend sind jedoch bereits mehr als 8000 Tickets für dieses letzte Heimspiel der Saison verkauft worden. Das sind mehr als der offizielle Durchschnitt (7643 Fans).

Hast du gewusst, dass ...

… Servette viele Weitschusstore kassiert? Die 12 Gegentore von ausserhalb des Strafraums toppt nur noch Schlusslicht Winterthur.

Aufgepasst auf ...

… Jérémy Frick. Wie wird die Servette-Identifikationsfigur auf dem Platz auf die Nachricht reagieren, dass der Klub eine neue Nummer eins sucht? Der 33-Jährige steht seit zehn Jahren für seinen Jugendverein im Tor und hat schon über 300 Servette-Spiele bestritten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

Kadile 4,6 Lopes 4,4 Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

VAR: Luca Piccolo.

Der Gegner

Verschwiegene Lausanner! Ist bei der Trainersuche ein Luzern-Kandidat eine Option? Hier erscheint das Lausanne-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr

Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr

Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

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