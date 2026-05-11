Darum gibt beim FCZ ein alter Hauptsponsor sein Comeback

Die Abstiegssorgen sind die Zürcher los. Darum können sie sich jetzt auf ein Trikot zu einem ganz besonderen Jubiläum freuen.

Florian Raz Reporter Fussball

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Endlich, endlich ist der FCZ die Abstiegssorgen los. Lange hat es gedauert, aber mit dem 2:1 im Derby hat sich das Team über die Ziellinie geschleppt. Wichtig, auch weil Spieler und Trainer den Druck gespürt haben, wie Carlos Bernegger nach dem Spiel gegen die Grasshoppers zugegeben hat: «Der Derbysieg war sehr wichtig für die Jungs. Es war eine schwierige Phase.»

Die grosse Frage

Worum spielen die Zürcher jetzt noch? Für einige geht es um die persönliche Zukunft. Und für Lindrit Kamberi bereits darum, dass die kommende Saison besser wird als die noch laufende: «Ich würde sagen: Vorbereitung auf die nächste Saison. In diesen zwei Spielen können wir versuchen, unsere Taktik zu schärfen.»

Gesagt ist gesagt

«Alle fragen dich: Wann beendet ihr endlich die Saison? Aber du kannst den Sack einfach nicht zumachen.» Carlos Bernegger über die mentale Belastung der letzten Wochen.

Mögliche Aufstellung

Huber; Hodza, Kamberi, Hack, Walker; Berisha, Palacio; Perea, Krasniqi, Cavaleiro; Kény.

Wer fehlt?

Tsawa (gesperrt), Bangoura, Kablan (verletzt). Fraglich sind Comenencia, Vujevic und Reverson.

Neben dem Platz

Am Mittwoch jährt sich der 13. Mai 2006. Also der Tag, an dem der FCZ in der berühmten 93. Minute dank des Tores von Iulian Filipescu dem FC Basel den bereits sicher geglaubten Meistertitel in dessen Stadion entrissen hat. In Basel ist der Tag vor allem wegen der folgenden Ausschreitungen im Gedächtnis geblieben. In Zürich, weil es für immer eine der verrücktesten Wendungen im Schweizer Klubfussball bleiben wird. Der FCZ ehrt das zwanzigjährige Jubiläum mit einem Sondertrikot, das an «einen speziellen Moment in der Clubhistorie» erinnern soll. Erhältlich ist es schon jetzt im FCZ-Shop an der Freischützgasse 1 in Zürich. Die Spieler werden das Trikot aber erst am Samstag gegen Servette tragen, im letzten Spiel der Saison im Letzigrund. Und aus Nostalgiegründen gibt auch der damalige Trikotsponsor ein kurzes Comeback.

Hast du gewusst, dass ...

… der FCZ in dieser Saison 347 Schüsse abgegeben hat, deren Torwahrscheinlichkeit tiefer war als ein Prozent? Heisst, laut erwartbaren Toren (xG) hätten aus den 347 Schüssen bloss 3,47 Treffer fallen dürfen. Dafür ist die Ausbeute fürstlich: Ilan Sauters Traumtor im Derby (xG 0,03) war bereits der achte Treffer, den der FCZ aus weiter Distanz oder unvorteilhafter Position geschossen hat. Die anderen Weitschusskünstler sind: Ivan Cavaleiro, Steven Zuber, Cheveyo Tsawa, Nevio Di Giusto, Matthias Phaëton und Philippe Kény, der gleich zweimal getroffen hat.

Aufgepasst auf

Ivan Cavaleiro. Der 32-jährige Flügel ist im Schnitt pro gespielter 90 Minuten an 0,44 Toren beteiligt. Damit ist er gleichauf mit Philippe Kény der torgefährlichste Spieler des FCZ.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

Huber 4,3 Hack 4,0 Bangoura 4,0

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco.

VAR: Nico Gianforte.

Der Gegner

Letztes Heimspiel als FCL-Trainer nach viereinhalb Jahren: Wird Mario Frick schon vor dem Abgang melancholisch? Hier erscheint das FCL-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr

Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr

Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr