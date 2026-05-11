Darum gibt beim FCZ ein alter Hauptsponsor sein Comeback

Die News der Woche
Endlich, endlich ist der FCZ die Abstiegssorgen los. Lange hat es gedauert, aber mit dem 2:1 im Derby hat sich das Team über die Ziellinie geschleppt. Wichtig, auch weil Spieler und Trainer den Druck gespürt haben, wie Carlos Bernegger nach dem Spiel gegen die Grasshoppers zugegeben hat: «Der Derbysieg war sehr wichtig für die Jungs. Es war eine schwierige Phase.»
Die grosse Frage
Worum spielen die Zürcher jetzt noch? Für einige geht es um die persönliche Zukunft. Und für Lindrit Kamberi bereits darum, dass die kommende Saison besser wird als die noch laufende: «Ich würde sagen: Vorbereitung auf die nächste Saison. In diesen zwei Spielen können wir versuchen, unsere Taktik zu schärfen.»
Gesagt ist gesagt
«Alle fragen dich: Wann beendet ihr endlich die Saison? Aber du kannst den Sack einfach nicht zumachen.» Carlos Bernegger über die mentale Belastung der letzten Wochen.
Mögliche Aufstellung
Huber; Hodza, Kamberi, Hack, Walker; Berisha, Palacio; Perea, Krasniqi, Cavaleiro; Kény.
Wer fehlt?
Tsawa (gesperrt), Bangoura, Kablan (verletzt). Fraglich sind Comenencia, Vujevic und Reverson.
Neben dem Platz
Am Mittwoch jährt sich der 13. Mai 2006. Also der Tag, an dem der FCZ in der berühmten 93. Minute dank des Tores von Iulian Filipescu dem FC Basel den bereits sicher geglaubten Meistertitel in dessen Stadion entrissen hat. In Basel ist der Tag vor allem wegen der folgenden Ausschreitungen im Gedächtnis geblieben. In Zürich, weil es für immer eine der verrücktesten Wendungen im Schweizer Klubfussball bleiben wird. Der FCZ ehrt das zwanzigjährige Jubiläum mit einem Sondertrikot, das an «einen speziellen Moment in der Clubhistorie» erinnern soll. Erhältlich ist es schon jetzt im FCZ-Shop an der Freischützgasse 1 in Zürich. Die Spieler werden das Trikot aber erst am Samstag gegen Servette tragen, im letzten Spiel der Saison im Letzigrund. Und aus Nostalgiegründen gibt auch der damalige Trikotsponsor ein kurzes Comeback.
Hast du gewusst, dass ...
… der FCZ in dieser Saison 347 Schüsse abgegeben hat, deren Torwahrscheinlichkeit tiefer war als ein Prozent? Heisst, laut erwartbaren Toren (xG) hätten aus den 347 Schüssen bloss 3,47 Treffer fallen dürfen. Dafür ist die Ausbeute fürstlich: Ilan Sauters Traumtor im Derby (xG 0,03) war bereits der achte Treffer, den der FCZ aus weiter Distanz oder unvorteilhafter Position geschossen hat. Die anderen Weitschusskünstler sind: Ivan Cavaleiro, Steven Zuber, Cheveyo Tsawa, Nevio Di Giusto, Matthias Phaëton und Philippe Kény, der gleich zweimal getroffen hat.
Aufgepasst auf
Ivan Cavaleiro. Der 32-jährige Flügel ist im Schnitt pro gespielter 90 Minuten an 0,44 Toren beteiligt. Damit ist er gleichauf mit Philippe Kény der torgefährlichste Spieler des FCZ.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:
- Huber 4,3
- Hack 4,0
- Bangoura 4,0
Hier gehts zu allen Zürcher Noten.
Die Schiedsrichterin
Désirée Blanco.
VAR: Nico Gianforte.
Der Gegner
Letztes Heimspiel als FCL-Trainer nach viereinhalb Jahren: Wird Mario Frick schon vor dem Abgang melancholisch? Hier erscheint das FCL-Inside.
Runde
Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr
Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr
Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
Do., Thun – YB, 16.30 Uhr
Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
36
6
51
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
36
-52
23