Darum gehts
- Yanick Brecher (32) beendet nach 367 Spielen für den FCZ Karriere
- Emotionaler Abschied und Film über den FCZ-Meistertitel von 2006 geplant
- FCZ-Fest mit Family-Day, U19- und U16-Ehrung, Spielbeginn um 18 Uhr
Die News der Woche
Die Nachricht sickerte am Mittwochabend durch: Yanick Brecher (32) wird am Samstag gegen Servette sein letztes Spiel für den FCZ bestreiten. Der Meister-Captain von 2022 wird aber nicht den Klub wechseln, sondern seine Handschuhe an den Nagel hängen. 367 Spiele für den FCZ werden genug sein: Die Ehrung des Spielers kurz vor dem Anpfiff dürfte emotional werden. Bereits in den letzten Tagen verabschiedeten sich langjährige Teamkollegen via einem auf den sozialen Medien gespielten Video von Brecher, auch der letzte Meistertrainer André Breitenreiter richtete ein paar Worte an seinen ehemaligen Captain.
Die grosse Frage
Was generiert die grösseren Emotionen? Der Abschied von Yanick Brecher? Oder die Erinnerungen an den 13. Mai 2006, der sich bei allen FCZ-Fans ins Herz eingebrannt hat. Bereits unter der Woche gab es zum 20. Jahrestag diverse Aktivitäten, nun wartet am Samstag ein weiterer Leckerbissen auf die Fans. 75 Minuten vor Spielbeginn zeigt der FCZ im Stadion einen selber produzierten, fast 50-minütigen Film, der diesen speziellen Tag noch einmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. «93 – die Minute für die Ewigkeit.»
Gesagt ist gesagt
«Die Bedeutung des FCZ ist riesig.» – Bereits vor seinem letzten Spiel im FCZ-Dress blickt der abtretende Captain Brecher auf seine 20-jährige Karriere zurück. Der Verein habe ihm geholfen, als Mensch zu wachsen. «Vom jungen, schüchternen Yanick zum gestandenen Mann, der in den letzten Jahren viel Verantwortung übernommen hat.»
Mögliche Aufstellung
Brecher; Hodza, Kamberi, Hack, Sauther; Reichmuth, Tsawa; Di Giusto, Krasniqi, Walker; Kény.
Wer fehlt?
Bangoura, Comenencia, Vujevic (alle verletzt).
Neben dem Platz
Trotz der schwachen Saison wird das letzte Heimspiel zur ganz grossen FCZ-Fiesta. Schliesslich führt der FCZ auch noch seinen Family-Day durch.
Hast du gewusst, dass...
... dass einige FCZ-Teams erfolgreicher waren als die 1. Mannschaft der Männer? Die Frauen kamen immerhin in die Playoff-Halbfinals, scheiterten dort aber klar an Servette. Und die U19 und U16 holten sogar den Cup. Als Dank dürfen die beiden Teams in der Pause eine Ehrenrunde drehen.
Aufgepasst auf
... auf Cheveyo Tsawa (19). Der FCZ-Mittelfeldspieler kehrt nach einer Sperre zurück und traf beim 2:1 im ersten Duell zu Hause gegen Servette in dieser Saison im letzten September doppelt. Für Tsawa war es der bislang einzige Doppelpack in der Super League.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 37 Runden:
- Huber 4,2
- Hack 4,1
- Hodza 4,0
Hier gehts zu allen Zürcher Noten.
Der Schiedsrichter
Luca Piccolo.
VAR: Hajrim Qovanaj.
Der Gegner
Beenden die Genfer ihre Saison mit nur einer Niederlage aus den letzten 15 Spielen? Hier erscheint das Servette-Inside für die letzten News vor Saisonende.
Runde
Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 18 Uhr
Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
So., YB – Sion, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Thun, 16.30 Uhr
So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
37
11
54
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
37
-53
23