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Noten zum Luzern-Match
FCZ-Offensive enttäuscht durchs Band

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCZ-Spieler zur 0:1-Niederlage gegen Luzern.
Publiziert: 12.05.2026 um 23:57 Uhr
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Sichtlich gerührt verabschiedet sich Mario Frick in der Swissporarena von den FCL-Fans.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Offensive ist gegen den FC Luzern die Schwachstelle. Kein einziger Akteur kommt auf die genügende 4. Sinnbildlich dafür ist der Auftritt von Philippe Kény. Der Stürmer ist nie in der Partie drin. Carlos Bernegger erlöst ihn nach einer Stunde und nimmt ihn vom Platz.

Besser präsentiert sich dagegen die Defensive. Kamberi und Hack verteidigen alles weg, so gut es geht. Der einzige Schuss, der passiert, flutscht Goalie Silas Huber unglücklich durch die Beine. Weil das der einzige Treffer des Abends und somit spielentscheidend ist, ist die Note bei Huber auch ungenügend.

Einen tollen Auftritt zeigt Nelson Palacio im Mittelfeld. Er sichert nicht nur hinten ab, sondern zieht die Fäden. Nur vorne wissen sie mit seinen Bällen nur wenig anzufangen. Zudem sieht FCL-Freimann für ein Foul an ihm völlig korrekt Rot. Doch auch davon kann der FCZ nicht profitieren.

Hinweis:
Krasniqi bis 59., Cavaleiro bis 59., Kény bis 59., Sauter bis 80. und Reichmuth bis 80. Minute.
Nevio Di Giusto ab 59., Emmanuel ab 59., Walker ab 59., Berisha ab 80. und Ramic ab 80. Minute – Berisha und Ramic zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Luzern beschenkt Mario Frick zu seinem Abschied in der Swissporarena mit einem knappen 1:0-Sieg. Die grosse Figur ist dabei Oscar Kabwit, der nach dem Assist von Tyron Owusu den Ball unter Mithilfe von Goalie Silas Huber ins FCZ-Tor schiesst.

Kabwit ist auch sonst sehr aktiv. Genauso wie sein Sturmpartner Andrej Vasovic. Dieser scheitert gleich zweimal an diesem Abend am Pfosten. Dabei bekundet er viel Pech. Auch wenn es diesmal nicht zu einem Tor gereicht hat: dieser Junge wird dem FCL noch viel Freude bereiten.

Ähnlich Bung Meng Freimann. Wegen seines Platzverweises ist er aber der einzige Ungenügende in den Reihen der Luzerner. Anders wiederum Ruben Dantas Fernandes. Der Linksverteidiger hat sich inzwischen den Stammplatz gesichert und wird von Spiel zu Spiel stärker.

Hinweis:
Ferreira bis 64., Fernandes bis 73., Winkler bis 73., Freimann bis 77. (Rot), Kabwit bis 79. und Vasovic bis 79. Minute.
Spadanuda ab 64., Abe bis 73., Ciganiks ab 73., Villiger ab 79. und Knezevic ab 79. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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