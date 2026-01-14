Zum Super-League-Auftakt ins Jahr 2026 trifft der FC Sion am Mittwochabend beim Nachholspiel auf Winterthur (20.30 Uhr). Vor Anpfiff wird es emotional werden. Mehr dazu im Sion-Inside.

Darum gehts Ski-Cracks, Taschenlampen: So läuft Gedenkzeremonie

Tholot ist nachdenklich nach den Ereignissen

Was ist mit Boteli? So könnte Aufstellung aussehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bastien Feller, Simon Strimer

Die News zum Wiederbeginn

Am Mittwoch, wenn Winterthur im Tourbillon zu Gast ist, plant der FC Sion der Opfer des Dramas von Crans-Montana zu gedenken. Beim Einlaufen werden die Mannschaften von den Ski-Cracks Daniel Yule (32), Tanguy Nef (29) und Marc Rochat (33) begleitet, dann wird eine Schweigeminute abgehalten. Die Technikspezialisten sind also da, die Speed-Stars haben dem verrückten CC-Plan mit dem Einfliegen per Helikopter direkt aus den Vorbereitungen in Wengen bekanntlich abgesagt.

Wie wird die Gedenkzeremonie vor dem Sion-Spiel weiter aussehen? «Zu Ehren der verstorbenen Jugendlichen werden die Zuschauer gebeten, beim Einlauf der Mannschaften die Taschenlampen ihrer Handys anzuschalten und bis zum Ende der Schweigeminute ausgeschaltet zu lassen», erklären die Walliser vor der Partie in einer offiziellen Mitteilung. Ausserdem ist der Eintritt für alle Jugendlichen bis 25 Jahre (geboren 2001 und später) auf der Tribüne Blatten (Sektor D) kostenlos.

Die grosse Frage

Schafft es Sion, sich im neuen Jahr unter den ersten sechs zu behaupten? Das ist das erklärte Ziel des Klubs für diese Saison. Aktuell ist Sion auf Platz sechs und daher im grünen Bereich. Mit einem Sieg beim Nachholspiel würde man YB überholen und auf Platz fünf vorrücken.

Gesagt ist gesagt

«Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch wenn das Jahr aus menschlicher Sicht nicht gerade optimal begonnen hat. Das Drama von Crans-Montana, ausserdem der Tod von Rolland Courbis und Jean-Louis Gasset ...» – Mit diesen Worten beginnt Didier Tholot die Pressekonferenz am Dienstag vor dem Spiel. Rolland Courbis (†72) und Jean-Louis Gasset (†72) waren bedeutende Persönlichkeiten des französischen Fussballs, mit denen der ehemalige Ligue-1-Star (über 200 Spiele) während seiner Spielerkarriere und später als Trainer zusammengearbeitet hatte. Die Stimmung im Wallis ist gedrückt, das Spiel gegen Winterthur wird aus mehreren Gründen emotional sein.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Rrudhani, Chouaref, Kololli; Nivokazi.

Und was ist mit Boteli? Mit Video Von der Bank ins Rampenlicht Darum winkt Sions Zahnspangen-Knipser das Startelf-Debüt

Wer fehlt?

Cipriano (krank). Shala (verletzt).

Neben dem Platz

Der ehemalige Trainer des FC Sion, Rolland Courbis, ist am Montag verstorben. Der Franzose, der auch für Bordeaux, Marseille und Montpellier tätig war, stiess im Frühjahr 2012 für eine kurze Zeit zu den Wallisern, um zu helfen, nachdem die Sittener in jener Saison mit einem Abzug von 36 Punkten bestraft worden waren. Der Mann aus Marseille hatte die Mannschaft aus dem Tourbillon aufgrund von Problemen mit seinen Diplomen nur in zwei Spielen gecoacht. «Er war ein Trainer, wie es sie heute nicht mehr gibt, ein grossartiger Mann», würdigt ihn Sion-Boss Christian Constantin.

Hast du gewusst, dass...

...Sion gegen einen Tabellenletzten in den letzten sieben Anläufen nur einmal gewonnen hat? Darunter fünf Niederlagen. Den einzigen Sieg darunter gab es in dieser Saison – in der 6. Runde gegen Winterthur.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Aufgepasst auf

Pajtim Kasami (33). Der 12-fache Schweizer Nationalspieler bestritt 113 Spiele für den FC Sion, schoss dabei 32 Tore und lieferte 16 Vorlagen. Nach der erfolgreichen ersten Phase im Wallis (2017 bis 2020) lief es nach der Rückkehr im letzten Februar aber nicht mehr. Gut möglich, dass Kasami den Sittenern nun besonders stark beweisen will, dass er in der Super League noch glänzen kann.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

1. Racioppi 4,4

2. Hefti 4,2

3. Chipperfield 4,1

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Der FCW hat auch beim Nachholspiel die Seuche – wieder sind vier Profis krank. Hier gehts zum Winti-Inside.

Nachholspiele

Mi., Sion – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr