Vertrag vorzeitig verlängert
St. Gallen bindet Maassen ein zusätzliches Jahr an sich

Der FC St. Gallen kann ein Jahr länger auf die Dienste von Trainer Enrico Maassen zählen: Der deutsche Trainer verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2028.
Publiziert: vor 50 Minuten
Enrico Maassen verlängert seinen Vertrag beim FC St. Gallen vorzeitig bis im Sommer 2028.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der FC St. Gallen stattet seinen Trainer Enrico Maassen mit einem Vertrag bis 2028 aus, wie Transferjournalist Florian Plettenberg auf Social Media schreibt. Damit verlängert der 41-jährige Deutsche sein Arbeitspapier lange vor dessen Auslaufen: Zuvor wäre Maassen noch bis im Sommer 2027 an die Ostschweizer gebunden gewesen.

Maassen stiess im Juli 2024 als Nachfolger von Peter Zeidler zum FCSG. Nachdem er in seinem ersten Jahr die angestrebte Championship Group verpasst hat, geht es nun aufwärts: In der aktuellen Spielzeit liegen die St. Galler nach der Hinrunde auf Rang 2. Damit ist auch das Interesse in Deutschland gewachsen: Gemäss Sky Sport haben mehrere Bundesligisten ein Auge auf Maassen, welcher bei seinem ersten Engagement in der höchsten deutschen Spielklasse in Augsburg nach rund einem Jahr entlassen worden ist, geworfen. Nach der Vertragsverlängerung dürfte Maassen nun aber noch etwas länger in der Ostschweiz bleiben.

