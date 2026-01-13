Zum Wiederbeginn der Super League im neuen Jahr trifft Winterthur am Mittwochabend auswärts auf Sion (20.30 Uhr). Es ist das Nachholspiel – nun fallen erneut mehrere Winterthurer krankheitshalber aus.

Darum gehts Grosses Lazarett: Diese Spieler fehlen Winti alle zum Auftakt

Warum der Ausfall für Youngster Sambou Camara bitter ist

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News zum Wiederbeginn

Der FCW hat die Seuche. Das Spiel gegen den FC Sion im Dezember musste abgesagt werden, weil acht Winti-Spieler krank waren, nun hats vor dem Nachtragsspiel mit Luca Zuffi, Fabian Rohner, Carmine Chiappetta und Sambou Camara vier weitere Spieler erwischt. Vor allem für Letztgenannten ist das bitter, weil der U21-Spieler der Winterthurer auswärts gegen Sion mit seinem Super-League-Debüt hätte rechnen können. Im Tourbillon ebenfalls nicht mit dabei sind Adrian Durrer, der sich im Test gegen 1860 München leicht am Knie verletzt hat, und Théo Golliard, der mit den Nachwehen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel kämpft. Auch auf Randy Schneider, Dario Ulrich, Loïc Lüthi und Remo Arnold muss FCW-Trainer Patrick Rahmen verzichten.

Die grosse Frage

Wie steckt der FCW die Sperre von Captain Remo Arnold weg? In Super-League-Spielen ohne Remo Arnold kassiert der FCW deutlich mehr Gegentore pro Spiel (2,3) und kommt auf eine niedrigere Siegquote (14 Prozent), als wenn der Captain mitwirkt (1,9 Gegentore; 29 Prozent-Siegquote). Als mögliche Alternativen zu Arnold stehen mit Marvin Martins (30, Luxemburg) und Lukas Mühl (28, Deutschland) zwei Routiniers aus dem Ausland bereit.

Gesagt ist gesagt

«Jammern bringt nichts!» – Obwohl sein Kader einem Lazarett gleicht, bricht Patrick Rahmen nicht in Tränen aus. Manchmal, so der Winti-Trainer, rücke man in solch schwierigen Momenten noch enger zusammen. Rahmen selbst ist stimmlich lädiert, seit vier Wochen schlägt er sich mit einem hartnäckigen Virus rum. «Ich war während meiner gesamten Ferien angeschlagen. Ich hatte zwar kein Fieber, aber Nase und Hals waren zu.»

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Martins, Mühl, Diaby; Jankewitz, Cueni; Maluvunu, Kasami, Dansoko; Hunziker.

Wer fehlt?

Gesperrt: Arnold. Verletzt: Golliard, Lüthi, Ulrich, Durrer, Schneider. Krank: Chiappetta, Zuffi, Camara, Rohner.

Hast du gewusst, dass ...

.... der FCW in dieser Saison zwar die wenigsten Tore von allen Super-League-Klubs geschossen hat, aber keine andere Mannschaft mehr verschiedene Torschützen hat? Insgesamt 14 Spieler haben sich schon in die Liste eingetragen. Top-Goalgetter ist Andrin Hunziker mit bislang sechs Treffern. Das Hauptproblem der Winterthurer aber ist die Defensive. 50 Gegentore in den ersten 18 Spielen – so viele kassierte seit der Ligareform 2003 sonst nur noch die AC Bellinzona in der Saison 2009/10. Die Tessiner mussten zum selben Zeitpunkt 51 Mal hinter sich greifen.

Aufgepasst auf

Pajtim Kasami. 113 Pflichtspiele hat der Mittelfeld-Puncher für den FC Sion absolviert, drei Saisons en suite ist der Zürcher im Wallis eine prägende Figur. In der letzten Saison kommts zur Rückkehr ins Tourbillon, Kasami aber kann unter Coach Didier Tholot nicht mehr an vergangene Taten anknüpfen. Bloss 112 Minuten steht er auf dem Platz. Wetten, dass es der 33-Jährige seinem alten Arbeitgeber zeigen will?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,2

3. Maluvunu 3,9

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Beim Spiel im Tourbillon wirds emotional. Am Mittwochabend wird der Opfer des Dramas von Crans-Montana gedacht. Nach dem Einlauf der Mannschaften wird gemeinsam mit den Skifahrern Daniel Yule, Tanguy Nef und Marc Rochat eine Schweigeminute abgehalten. Jugendliche bis 25 Jahre können zudem kostenlos ins Stadion im Sektor Blatten (Sektor D). Mehr dazu? Hier erscheint das Sion-Inside.

Nachholspiele

Mi., Sion – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

