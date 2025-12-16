Sven Schoch Reporter Sport

«Kein anderes Team hat uns auf der Schützenwiese derart grosse Probleme bereitet.» Patrick Rahmen beschreibt das 1:4 gegen den Leader Thun perfekt. Und kaum einmal hat Winterthur seit dem Comeback des Nachfolgers von Uli Forte derart die Kontrolle verloren, wie innerhalb jener chaotischen sechs Minuten, die nach dem 0:2 und dem Platzverweis von Captain Remo Arnold (26.) nicht mehr zu korrigieren sind. Das zuvor aufgebaute Selbstvertrauen verflüchtigt sich innert Kürze. Die beiden ungenügenden Innenverteidiger Arnold und Durrer reissen das gesamte Kollektiv mit ihren Aussetzern in den Abgrund. Keiner kommt auf Touren, keiner hat mehr die Übersicht. Nur Souleymane Diaby hebt sich mit einem Traumpass auf Topskorer Andrin Hunziker, der mit dem sechsten Liga-Tor weiterhin Werbung in eigener Basler Sache macht, etwas ab vom weitgehend trostlosen FCW-Ensemble.

Hinweis: Golliard bis 11. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Jankewitz bis 30., Roher bis 79., Diaby bis 79., Zuffi bis 80. Minute.

Maluvunu ab 11.,. Martins ab 30. Minute. Burkart ab 79., Buess ab 79., Stillhart ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Mauro Lustrinellis Elf macht alles richtig. Clever, abgezockt, souverän und nahezu fehlerlos. Angeführt vom erneut überragenden U21-Internationalen Ethan Meichtry überrollt die beste Away-Mannschaft (21 Punkte in neun Spielen) den Tabellenletzten gnadenlos. Gleich mehrere Akteure verdienen sich eine Top-Note: Neben Antreiber Meichtry brillieren Stürmer und Rückkehrer Rastoder sowie Premieren-Torschütze Justin Roth mit einem feinen Weitschuss. Und in der Innenverteidigung demonstriert das Duo Montolio/Bürki, was mit einem gesunden Selbstvertrauen und gutem Positionsspiel auszurichten ist in der Super League. Ein Sonderlob verdient Mauro Lustrinelli: Er verändert das Team nach dem Rückschlag gegen St. Gallen (0:2) auf fünf Positionen und setzt so das Signal: «Chapeau, welchen Teamspirit und welche Souveränität die Jungs auf den Platz bringen.»

Hinweis: Meichtry bis 72., Matoshi bis 73., Labeau bis 73., Rastoder bis 91., Bertone bis 94. Minute.

Imeri ab 72., Reichmuth ab 73., Ibayi ab 73., Franke ab 91., Janjicic ab 94. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

