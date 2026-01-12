Darum gehts Achtungserfolg für die Basler Junioren: Die U19 des Schweizer Meisters gewinnt den Mercedes-Benz Junior Cup in Deutschland. Gegen grosse Konkurrenz bleibt sie dabei ungeschlagen. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Leverkusen, Bayern München, Stuttgart: Die Gegner, mit denen es die U19 des FC Basel am vergangenen Wochenende am Mercedes-Benz Cup in der Nähe von Stuttgart zu tun bekam, sind hochkarätig. Umso höher ist das Abschneiden der Basler Junioren einzuschätzen: Das Team von Coach Patrik Baumann gewinnt das prestigeträchtige Junioren-Turnier im Sindelfinger Glaspalast.

Dabei beendet der FCB sowohl die Gruppenphase am Samstagnachmittag als auch die Zwischenrunde am Sonntag ungeschlagen auf Rang 1, unter anderem dank eines 3:2-Siegs gegen den FC Bayern. Nach einem 4:0 im Halbfinal gegen Rapid Wien fertigen die Basler am frühen Sonntagabend auch Titelverteidiger Stuttgart mit 4:1 ab und holen sich so den Pokal.

Beim Mercedes-Benz Junior Cup handelt es sich um eines der bedeutendsten Junioren-Hallenturniere Deutschlands. Seit der Erstaustragung vor 35 Jahren haben sich zahlreiche europäische Top-Klubs in die Siegerliste eintragen können. Mit dem FCB gelingt dies nun zum ersten Mal auch einem Schweizer Team.