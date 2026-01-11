DE
Thun und St. Gallen sind in der Pole, Lugano lauert
Giganten YB oder FCB – wer kann die Sensation verhindern?

Schon am nächsten Mittwoch geht es in der Super League mit zwei Nachtragsspielen weiter. So früh wie nie. Wo stehen die Giganten Basel und YB beim Unterfangen, den Sensationsmeister Thun oder St. Gallen zu verhindern? Oder packt es Lugano als lachender Fünfter?
Publiziert: vor 27 Minuten
Bael-Trainer Ludovic Magnin braucht dringend konstant gute Resultate ... Sonst muss er beim Meister irgendwann den Hut nehmen.
Foto: Toto Marti/Blick/freshfocus

Darum gehts

  • Basel und YB kämpfen mit Problemen, waren bisher sehr instabil
  • Thun hat bereits elf Punkte Vorsprung auf den Berner Kantonsrivalen
  • Lugano ist das Team der Stunde - und der lachende Fünfte im Meisterrennen?
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Schon am kommenden Mittwoch, 14. Januar, geht es mit der Super League weiter. 24 Tage nach den letzten Spielen des Jahres am 21. Dezember. Das war so spät wie noch nie. Und die beiden ersten Spiele 2026 steigen so früh wie noch nie. Sion gegen Winterthur, weil das Spiel am 20. Dezember wegen zahlreicher grippekranker Zürcher nicht hatte stattfinden können. Und Servette gegen Lausanne, weil das Spiel nicht am 17. Dezember ausgetragen werden konnte, weil Lausanne tags darauf in der Conference League gegen die Fiorentina spielte – und 1:0 gewann. Regulär geht es dann am Wochenende in der Liga weiter.

Dass die beiden Spiele vor dem Rückrundenstart steigen, zeigt auf. Der Takt bis zur Fussball-WM, die auch eine Woche länger dauert als die bisherigen Endrunden, ist horrend! Eine englische Woche jagt die andere. Freie Termine? Eigentlich keine.

Ersatz für Hadjam?

Und in diesem Stakkato von 14 Spielen in 12 Wochen – bei YB, Basel und Lausanne kommen mindestens zwei europäische Einsätze dazu – fragt man sich: Wird der neue Meister eine Sensation und Thun oder St. Gallen heissen? Der Oberländer Aufsteiger hat sieben Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Lugano. Auf St. Gallen vier. Auf Meister Basel je einen mehr. Auf YB hat Kantonsrivale Thun bereits elf Zähler Reserve.

Das ist dann nicht nichts in 14 Runden, wenn man so inkonstant ist wie YB. Die Berner müssten die längst überfällige Serie hinlegen, um das Ding noch zu drehen. Zur defensiven Stabilisierung holt man eventuell einen Innenverteidiger. Weil aber Jaouen Hadjam nach seiner Sprunggelenkverletzung rund drei Monate ausfällt, braucht es wohl auch einen neuen hinten links, denn einzig mit den Jungen Smith und Mambwa kommt YB nicht durch. Trotz der baldigen Rückkehr von Edimilson Fernandes sucht YB überdies einen Chef im Mittelfeld.

Magnin brutal unter Druck, egal was der FCB sagt

Was bei YB bereits passiert ist, ist bei Meister Basel gefühlt nicht weit weg – allen Beteuerungen von Sportchef Daniel Stucki zum Trotz: der Trainerwechsel. Unter Ludovic Magnin war Basel bisher inkonstant. In den letzten acht Spielen gabs gerade mal zwei Siege. Ein neuer Stürmer könnte Magnins Rettung sein. Doch der fehlt nach der Absage von Gregoritsch noch. Aber mit vier Stürmertörchen ist kaum jemand Meister geworden.

Lugano ist seit Oktober die Nummer eins

Aufgrund des Momentums scheint Lugano und nicht einer der Giganten am ehesten in der Lage zu sein, einen Meister aus der Ostschweiz oder aus dem Oberland zu verhindern. Die Tessiner waren das beste Team der letzten drei Monate. Besser als Thun!

Der Rest der Liga? Sion, der FCZ, Luzern, Lausanne und Servette balgen sich wohl um den letzten Platz in der Championship Group. Ohne Titelaussicht in der Folge. Der Rest – GC und Winterthur – konzentriert sich auf den Abstiegskampf.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
FC Sion
FC Sion
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
