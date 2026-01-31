DE
Das Duell mit Rivale Luzern steht an! St. Gallen ist am Sonntagnachmittag in der Swissporarena zu Gast (14 Uhr). Trainer Maassen will erstmals gewinnen – und sieht sich durch eine neue Statistik bestätigt. Das FCSG-Inside.
Publiziert: 14:54 Uhr
Kommentieren
1/2
Luftige Höhen: Diese erklimmt St. Gallen in einem Europa-Vergleich zum Pressingfussball.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Pressing-Leader: St. Gallen hängt in Statistik auch Thun ab
  • Das ist der Plan mit dem neuen Stürmer Antonio Verinac (21)
  • Görtler angeschlagen – Stanic out: Die Personalsituation vor Luzern
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

St. Gallen liegt in den Top 3 Europas – was den Pressingfussball angeht. Die Fussballwissenschaftler vom CIES in Neuenburg haben ausgewertet, welche Teams am meisten Pressingaktionen pro Minute ohne Ballbesitz aufweisen. Untersuchungsfeld: die obersten Ligen Europas ausserhalb der Big Five. Die Espen liegen auf Platz drei vor dem FC Thun, der auf Rang fünf ist. Die Spitze: Slavia Prag vor Sturm Graz. «Mich wundert es nicht, dass wir weit oben sind in diesem Ranking», sagt Enrico Maassen (41), als er von Blick darauf angesprochen wird. «Aber wir haben diese Merkmale in der zweiten Halbzeit im letzten Spiel nicht gesehen.» Die 2:4-Niederlage zum Auftakt ins Jahr gegen Servette nach starker erster Halbzeit und 2:0-Führung wurmt die Espen immer noch.

Die grosse Frage

Wetzt Maassen gegen Luzern die Scharte aus? Vier Duelle hat der Deutsche als FCSG-Trainer gegen Rivale Luzern bestritten und daraus nur einen Punkt geholt. «Hoffnung gibt mir die Statistik, dass ich gegen Servette noch nie verloren hatte. Das ist nun passiert. Also können wir auch diese Statistik brechen», sagt Maassen mit einem Augenzwinkern.

Gesagt ist gesagt

«Es ist eher ein Vorgriff für die nächste Saison.» Das sagt Maassen zum Transfer von Stürmer Antonio Verinac (21) von Lübeck aus der deutschen Regionalliga. Als direkter Ersatz für Vladi (neu Aarau) hat ihn St. Gallen nicht verpflichtet. Maassen: «Wir haben eigentlich genügend Stürmer, aber uns entschieden, Antonio jetzt schon zu holen, damit er sich akklimatisieren kann. So können wir genau einordnen, wie schnell er sich zurechtfindet. Es ist schon ein grosser Sprung von der vierthöchsten Liga in Deutschland in die Super League.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Vallci, Kleine-Bekel; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Lukas Görtler hat am Donnerstag nicht trainiert. Er hat Probleme mit der Wade, die er sich in der ersten Halbzeit gegen Servette eingefangen hat. Deshalb auch die Auswechslung in der 60. Minute. Der Leitwolf ist für das Spiel gegen Rivale Luzern fraglich.

Stanic (siehe «Neben dem Platz»), Konietzke, Görtler (fraglich). Stanic, Owusu (verletzt).

Neben dem Platz

St. Gallen war frustriert wegen des harten und nicht geahndeten Ellbogenschlags gegen den Kopf von Jozo Stanic. Wie gehts dem Verteidiger? «Er hat leichtes Lauftraining absolviert und sämtliche Tests absolviert, die soweit in Ordnung sind. Es geht in die richtige Richtung, aber er kann am Sonntag nicht spielen», sagt Maassen.

Hast du gewusst?

Luzern ist für St. Gallen ein extrem hartes Pflaster. Die Espen sind seit 10 Spielen beim Rivalen sieglos. Alarmierend: Im Dezember 2019 gab es den letzten Sieg in der Swissporarena, aber davor sechs Pleiten in Folge, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen.

Aufgepasst auf

Albert Vallci (30) ist seit dreieinhalb Jahren ein Espe. Übernimmt er in Abwesenheit von Abwehrchef Stanic nun den Lead in der Verteidigung?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden (ein Spiel ausstehend):

1. Zigi 4,5
2. Görtler 4,4
3. Vogt 4,3
Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Im 4-4-2-Raute-System von Luzern fehlt es auf der Acht an Präsenz, an Härte, an einem Spieler, der vorangeht und auch mal wehtut. Gemäss Blick-Informationen tut sich in diese Richtung nun was. Hier gehts zum FCL-Inside.

22

Runde

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 18 Uhr
Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr
So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr
So., Basel – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

