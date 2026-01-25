DE
«Verstehe nicht, wie man da Elfmeter geben kann»
Espen sind fassungslos:«Verstehe nicht, wie man da Elfmeter geben kann»

FCSG-Noten gegen Servette
Winter-Zugang mit unglücklichem Debüt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der St. Galler zur 2:4-Niederlage gegen Servette.
Publiziert: vor 55 Minuten
Servette dreht die Partie gegen St. Gallen in extremis.
Stefan KreisReporter Fussball

Nicht selten steht FCSG-Leitwolf Lukas Görtler stellvertretend für die Leistung seiner gesamten Mannschaft. Die beginnt furios, führt früh mit zwei Toren, angeführt von Görtler, der an beiden Treffern direkt beteiligt und auf dem Weg zum besten Spieler ist. Nach der Auswechslung des Captains läuft bei den Espen dann aber nicht mehr viel zusammen, Coach Enrico Maassen spricht von «fehlender Intensität.» Dass mit Jozo Stanic auch noch der Abwehrchef mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden muss, spielt den St. Gallern ebenfalls nicht in die Karten. Dass Colin Kleine-Bekel bei seinem Debüt im grün-weissen Dress keine glückliche Figur macht, ebenfalls nicht.

Hinweis: Stanic bis 61., Baldé bis 68., Görtler bis 69., Okoroji bis 85., Witzig bis 85. – Vallci ab 61., Vogt ab 68., Stevanovic ab 69., Besio ab 85., Ouattara ab 85. (alle zu kurz für eine Bewertung). 

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Knapp 40 Minuten lang ist Servette-Verteidiger Bradley Mazikou der schlechteste Spieler auf dem Rasen, dann hat sein Trainer Jocelyn Gourvennec ein Einsehen und erlöst seinen überforderten Spieler. Statt auf ungewohnter Position in der Dreierabwehr darf Mazikou in der Folge in der Viererkette ran und macht dort seinen Job. Leidtragender ist der junge Mardochée Miguel, der aus systemtaktischen Gründen ausgewechselt wird. Warum Gourvennec nicht noch bis zur Pause wartet, bleibt sein Geheimnis. Ebenso geheimnisvoll ist der Auftritt seines Stürmers Samuel Mraz. Der Slowake steht zwar auf dem Matchblatt, auf dem Feld aber ist er nicht zu sehen.

Hinweis: Miguel bis 39., Mraz bis 68., Guillemenot bis 88. – Mendes ab 39., Sanchez ab 68. (zu kurz für eine Bewertung), Ondoua ab 88. (zu kurz für eine Bewertung). 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
