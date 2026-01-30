Das Rhone-Derby vor rund 10'000 Zuschauern steht an: Servette empängt am Samstagabend Sion (18 Uhr). Für zwei gute Freunde eine sehr spezielle Begegnung. Ansonsten sprechen sie fast jeden Tag.

Darum gehts Jérémy Guillemenot hat für Derby Startelf-Ticket

Stürmer blüht auf und will nun gegen besten Freund treffen

Zweites heisses Duell: Gourvennec gegen Tholot Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

«Jérémy Guillemenot wird in der Startelf stehen.» Trainer Jocelyn Gourvennec macht am Vortag des Rhone-Derbys keine Geheimnisse aus seinen Gedanken zum Sturm. Nach der herausragenden Leistung von Guillemenot in St. Gallen bei der Wende zum 4:2 erhält das 28-jährige Eigengewächs. Trainer und Spieler haben übrigens eine besondere Beziehung. «Er ist ein sehr sensibler Spieler und ich verstehe ihn gut, weil ich selbst auch so war», sagt Gourvennec. «Es ist schön, einen Trainer zu haben, der mir vertraut», antwortet die Nummer 21 von Servette. Unter den Vorgängern René Weiler und Thomas Häberli zeigte er nur sporadisch sein Potenzial. «Wir haben den wahren Jérémy wiedergefunden», freut sich Gourvennec.

Die grosse Frage

«Dreierkette oder Viererkette? Wir werden sehen. Wir können beides spielen», meint Jocelyn Gourvennec und bediente sich bei den beiden Fachbegriffen der deutschen Sprache, die er dank seiner Mutter versteht. Die Neuzugänge im Winter (Marco Burch, Houboulang Mendes) bieten ihm mehr taktische Möglichkeiten, worüber er sich sehr freut. «Jetzt können wir in verschiedenen Systemen spielen, sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld oder im Angriff», gibt er preis.

Gesagt ist gesagt

«Anthony Racioppi ist ein sehr enger Freund. Wir sprechen quasi jeden Tag miteinander. Aber jetzt seit zwei Tagen nicht mehr und uns auch nicht geschrieben. Er ist einer meiner besten Freunde, aber wir trennen die Dinge. Es ist ein Derby, ich will es gewinnen und werde alles tun, um gegen ihn Tore zu schiessen.» Das sagt Jérémy Guillemenot. Die beiden Genfer haben zusammen in der Schweizer U-Nati gespielt, Racioppi spielte aber nie bei Servette und ging einst in sehr jungem Alter nach Frankreich.

Mögliche Aufstellung

Mall; Burch, Rouiller, Mazikou; Miguel, Cognat, Douline, Njoh; Stevanovic; Guillemenot, Ayé.

Wer fehlt?

Loun Srdanovic, Dylan Bronn, Jérémy Frick (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die beiden französischen Trainer, Gourvennec und Sions Didier Tholot, sind in ihrer Heimat schon mehrfach aufeinandergetroffen. «Ich traf auch ihn als Spieler, aber auch als Trainer», erinnert sich der Bretone Gourvennec, der den Bordelais bei ihrer einzigen Begegnung auf Schweizer Boden im Hinspiel in Tourbillon besiegen konnte. Gourvennec war damals frisch bei Servette. «Wir waren dort sehr gut. Wir kennen sie gut, aber sie kennen uns auch...». 10'000 Zuschauer werden zu diesem Rhone-Derby erwartet.

Hast du gewusst?

Servette hat gegen Sion in den letzten zehn Auftritten immer gepunktet. Die letzte Niederlage gegen die Walliser war im Oktober 2021. Damals noch für die Genfer auf dem Platz: Gaël Clichy und Kastriot Imeri. Oder aktuelle Servettien wie Douline, Rouiller, Frick und Stefanovic. Lange ists her.

Aufgepasst auf

Servette-Urgestein Miroslav Stevanovic (35) hat auch bei der Wende in St. Gallen (4:2) wieder geliefert. Drei Schüsse, zwei aufs Tor, ein Treffer. Fünf Ballaktionen im gegnerischen Strafraum und 20 Pässe ins letzte Drittel des Spielfelds (Bestwerte seines Teams). Nun steht sein 333. Pflichtspiel für Servette an. Beeindruckende Schnapszahl.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. Burch 4,5

2. Srdanovic 4,3

3. Douline 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Wie wollen die formstarken Sittener nach mehr als vier Jahren die Genfer knacken? Die Fans und Spieler machen sich gegenseitig heiss – hier gehts zum Sion-Inside.

22 Runde

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18 Uhr

Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr

So., Basel – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr