Derby am Super-League-Samstag! Sion ist am Abend bei Servette (18 Uhr) zu Gast. Das warten auf einen Sieg ist lang, aber die Fans haben die Affiche schon angeheizt. Das Sion-Inside.

Darum gehts Wartet auf ersten Sieg: Das sagt Didier Tholot vor dem Derby

Vorbereitung für Naturrasen auf Kunstrasen

Die News der Woche

Seit zehn Spielen hat Sion nicht mehr gegen Servette gewonnen. Diese Serie ist für die Walliser Fans viel zu lang. Nach dem Unentschieden gegen Luzern am letzten Samstag machen die Sittener Fans dies mit Transparenten deutlich. «Ein Derby muss man gewinnen», stand nach dem Spiel auf der Gradin Nord – während die Spieler ein zweites Transparent Richtung Fangruppe richteten: «Alle nach Genf». Ausgeheckt wurde diese Aktion von den Fans, die den Spielern das Transparent gaben. Es ist angerichtet für das Rhône-Derby.

Die grosse Frage

Schlägt Didier Tholot endlich Servette? In den vier Versuchen seit seiner Rückkehr ins Wallis im Jahr 2023 hat es der Trainer noch nie geschafft. In seinen drei Amtszeiten davor gab es das Duell nie. «Alle Serien haben ein Ende», lächelt der Franzose, der als Spieler von Sion, Basel und YB einst nur zwei von zehn Spielen gegen die Grenats gewonnen hat.

Gesagt ist gesagt

«Wenn ich Servette nicht schlage, wir uns am Ende der Saison aber für Europa qualifiziert haben, ist das für mich in Ordnung. Aber wenn ich beides schaffen kann, ist das auch in Ordnung», lächelt Didier Tholot am Freitag bei der Pressekonferenz. Am Samstag haben die Sittener die Möglichkeit, einen ihrer Verfolger weiter zurückzubinden.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Kronig, Hajrizi, Hefti; Kacabalman, Baltazar; Chouaref, Kololli, Rrudhani; Nivokazi.

Wer fehlt?

Chipperfield (fraglich).

Neben dem Platz

Obwohl für Sion bis Mitte Februar keine Auswärtsspiele in Bern, Lausanne oder Thun auf dem Programm stehen, muss das Team weiterhin auf Kunstrasen trainieren. Die Plätze in Riddes, wo sich das Trainingszentrum befindet, sind noch immer gefroren. «Wir hoffen, dass wir sie nächste Woche wieder nutzen können», sagt Didier Tholot.

Hast du gewusst?

Auch diese Saison war Servette ein Angstgegner von Sion, trotz umgekehrter Tabellenlage: Am 4. September verlor Sion zu Hause im Tourbillon gegen die strauchelnden Genfer 0:2. Der letzte Sion-Sieg gegen die Servettien war im Oktober 2021.

Aufgepasst auf

Kreshnik Hajrizi (26) ist der meistgefoulte Spieler der Liga. Der Haudegen führt aber auch die Statistik der gewonnenen Zweikämpfe ligaweit klar vor Servettes Stevanovic an. Auf Rang vier folgt bei letzterer Statistik übrigens Chouaref.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. Racioppi 4,4

2. Baltazar 4,3

3. Chipperfield 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

«Anthony Racioppi ist ein sehr enger Freund, wir sprechen quasi jeden Tag – aber nun seit zwei Tagen nicht mehr.» Bei Servette ist auch Stürmer Jérémy Guillemenot in Derbystimmung. Mehr zum Gegner? Hier erscheint das Servette-Inside.

22 Runde

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18 Uhr

Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr

So., Basel – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

