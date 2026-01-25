Stefan Kreis Reporter Fussball

Knapp 40 Minuten lang ist Servette-Verteidiger Bradley Mazikou der schlechteste Spieler auf dem Rasen, dann hat sein Trainer Jocelyn Gourvennec ein Einsehen und erlöst seinen überforderten Spieler. Statt auf ungewohnter Position in der Dreierabwehr darf Mazikou in der Folge in der Viererkette ran und macht dort seinen Job. Leidtragender ist der junge Mardochée Miguel, der aus systemtaktischen Gründen ausgewechselt wird. Warum Gourvennec nicht noch bis zur Pause wartet, bleibt sein Geheimnis. Ebenso geheimnisvoll ist der Auftritt seines Stürmers Samuel Mraz. Der Slowake steht zwar auf dem Matchblatt, auf dem Feld aber ist er nicht zu sehen.

Hinweis: Miguel bis 39., Mraz bis 68., Guillemenot bis 88. – Mendes ab 39., Sanchez ab 68. (zu kurz für eine Bewertung), Ondoua ab 88. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die St.-Gallen-Spieler abgeschnitten

Nicht selten steht FCSG-Leitwolf Lukas Görtler stellvertretend für die Leistung seiner gesamten Mannschaft. Die beginnt furios, führt früh mit zwei Toren, angeführt von Görtler, der an beiden Treffern direkt beteiligt und auf dem Weg zum besten Spieler ist. Nach der Auswechslung des Captains läuft bei den Espen dann aber nicht mehr viel zusammen, Coach Enrico Maassen spricht von «fehlender Intensität.» Dass mit Jozo Stanic auch noch der Abwehrchef mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden muss, spielt den St. Gallern ebenfalls nicht in die Karten. Dass Colin Kleine-Bekel bei seinem Debüt im grün-weissen Dress keine glückliche Figur macht, ebenfalls nicht.

Hinweis: Stanic bis 61., Baldé bis 68., Görtler bis 69., Okoroji bis 85., Witzig bis 85. – Vallci ab 61., Vogt ab 68., Stevanovic ab 69., Besio ab 85., Ouattara ab 85. (alle zu kurz für eine Bewertung).

