Zum ersten Mal wurde der Blick-Fussballpodcast live vor Publikum aufgenommen. Und die Premiere in Zürich war ein voller Erfolg.

Tolle Stimmung und volles Haus bei der Live-Premiere von «FORZA!»

Björn Lindroos Redaktor Sport

Ausverkauftes Haus! Vor rund 200 Leuten feierte der Blick-Fussballpodcast FORZA! am Donnerstagabend Live-Premiere im Papiersaal in Zürich.

Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz begrüssten mit Blerim Dzemaili (39), Pascal Schürpf (36) und dem frischgebackenen U21-Nati-Trainer Alex Frei (46) eine prominente Runde auf der Bühne.

Letzterer bewies sogleich Galgenhumor, als er unter tosendem Applaus begrüsst wurde. «So nett wurde ich in Zürich noch nie empfangen», witzelte Frei.

Aktuelles und Vergangenes

Anschliessend besprach die Runde Aktualitäten des Schweizer Fussballs. Eines der Hauptthemen: Der neue FCB-Coach Stephan Lichtsteiner (42). «Ich finde es gut, dass ein junger Trainer eine Chance bekommt», sagte Dzemaili. Mit einer ganz anderen Aussage über Lichtsteiner sorgte der Zürcher im Saal dann für Lacher: «Alle, die mit ihm zusammengespielt haben, mochten ihn am Anfang nicht so sehr.» Wie bitte? Die Erklärung liefert der dreifache Schweizer Meister aber sogleich: «Er war halt immer einer, der auch sehr kritisch war gegenüber seinen Mitspielern.»

4:56 Von London nach Zürich: «Frey ist ein Super-Transfer von GC»

Zudem sorgten die Gäste mit Anekdoten aus ihren Karrieren für gute Stimmung. So erzählte Schürpf, wie Alex Frei beim FCB einst seinen Spind ausräumte. Und der Nati-Rekordtorschütze wiederum verriet Geheimnisse über die Bettwäsche von Marco Streller (44).

Fragen aus dem Publikum

Das Schöne an einem Live-Podcast: Die Hörer, die normalerweise unbeteiligt sind, kommen auch zu Wort. Und so löcherte das Publikum die Expertenrunde mit diversen Fragen. Vor allem ein alteingesessener Lugano-Fan sorgte mit seiner Frage für laute Lacher im Publikum.

Wer den ganzen Podcast im Relive nachhören will, kann dies tun und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt.

7:31 Dzemailis klare Ansage: «Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht»