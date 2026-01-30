DE
FR
Abonnieren
«Lichtsteiner mochte am Anfang niemand»
10:06
Ex-Teamkollege verrät:«Lichtsteiner mochte am Anfang niemand»

Tolle Stimmung und volles Haus bei der Live-Premiere von «FORZA!»
Dzemaili sorgt für Lacher: «Lichtsteiner mochte am Anfang niemand»

Zum ersten Mal wurde der Blick-Fussballpodcast live vor Publikum aufgenommen. Und die Premiere in Zürich war ein voller Erfolg.
Publiziert: 18:41 Uhr
|
Aktualisiert: 18:53 Uhr
Kommentieren
1/10
Bei der ersten Live-Ausgabe von FORZA! kam in Zürich eine illustre Runde zusammen.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Ausverkauftes Haus! Vor rund 200 Leuten feierte der Blick-Fussballpodcast FORZA! am Donnerstagabend Live-Premiere im Papiersaal in Zürich.

Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz begrüssten mit Blerim Dzemaili (39), Pascal Schürpf (36) und dem frischgebackenen U21-Nati-Trainer Alex Frei (46) eine prominente Runde auf der Bühne.

Letzterer bewies sogleich Galgenhumor, als er unter tosendem Applaus begrüsst wurde. «So nett wurde ich in Zürich noch nie empfangen», witzelte Frei.

Aktuelles und Vergangenes

Anschliessend besprach die Runde Aktualitäten des Schweizer Fussballs. Eines der Hauptthemen: Der neue FCB-Coach Stephan Lichtsteiner (42). «Ich finde es gut, dass ein junger Trainer eine Chance bekommt», sagte Dzemaili. Mit einer ganz anderen Aussage über Lichtsteiner sorgte der Zürcher im Saal dann für Lacher: «Alle, die mit ihm zusammengespielt haben, mochten ihn am Anfang nicht so sehr.» Wie bitte? Die Erklärung liefert der dreifache Schweizer Meister aber sogleich: «Er war halt immer einer, der auch sehr kritisch war gegenüber seinen Mitspielern.»

«Michi Frey ist ein Super-Transfer von GC»
4:56
Von London nach Zürich:«Frey ist ein Super-Transfer von GC»

Zudem sorgten die Gäste mit Anekdoten aus ihren Karrieren für gute Stimmung. So erzählte Schürpf, wie Alex Frei beim FCB einst seinen Spind ausräumte. Und der Nati-Rekordtorschütze wiederum verriet Geheimnisse über die Bettwäsche von Marco Streller (44).

Fragen aus dem Publikum

Das Schöne an einem Live-Podcast: Die Hörer, die normalerweise unbeteiligt sind, kommen auch zu Wort. Und so löcherte das Publikum die Expertenrunde mit diversen Fragen. Vor allem ein alteingesessener Lugano-Fan sorgte mit seiner Frage für laute Lacher im Publikum.

Wer den ganzen Podcast im Relive nachhören will, kann dies tun und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt.

«Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht»
7:31
Dzemailis klare Ansage:«Zuber als FCZ-Leader? Das geht einfach nicht»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League