Luganos Daniel Dos Santos (23) ist mit dem Turbo ins neue Jahr gestartet. Ein Assist-Hattrick gegen Luzern. Eine magische Vorlage per Hacke im Spiel gegen Winterthur. Damit steht der Berner Oberländer in dieser Super-League-Saison bei insgesamt neun Skorerpunkten (2 Tore/7 Assists).
Zahlen, die beeindrucken. Zumal Dos Santos die Werte aus dem vergangenen ersten Jahr im Tessin längst getoppt hat. In dieser Saison scheint ihm der definitive Durchbruch zu gelingen. Blick hätte gern mit ihm über seinen offensichtlichen Aufwärtstrend sprechen wollen. Doch eine entsprechende Interviewanfrage wurde vom Klub abgelehnt. Man wolle sich auf die bevorstehenden Spiele konzentrieren, heisst es.
«Das macht den Unterschied»
Immerhin deutete Lugano-Coach Mattia Croci-Torti (43) schon im Herbst an, dass Dos Santos in diesem Jahr einen Gang höher geschaltet hat. «Er war schon immer ein sehr grosszügiger Spieler, aber jetzt schlagen sich seine Qualitäten auch in den Statistiken nieder – und das macht den Unterschied. Wir freuen uns, ihn entschlossener und sich seiner Stärken bewusster zu sehen.»
Als Belohnung für seine Leistung hat sich Dos Santos bei Lugano einen Platz in der Stammelf erkämpft. Wie wichtig der beste Spieler der Challenge-League-Saison 2023/24 für die Bianconeri geworden ist, zeigt noch eine andere Zahl. Nach gut der Hälfte der Saison steht er bei 1121 Einsatzminuten. Damit hat er fast die Spielzeit erreicht, die er vor einem Jahr in der gesamten Super-League-Saison (1410 Minuten) gespielt hat.
Dos Santos’ Aufwärtstrend ist nicht unbemerkt geblieben. Das zeigt sich einerseits an seinem gestiegenen Marktwert, andererseits am wachsenden Interesse an dem Ex-Thuner. Gemäss Blick-Informationen sollen auch Vereine aus ausländischen Topligen ihn auf dem Zettel haben. Noch ist das Zukunftsmusik – zumal Dos Santos bei Lugano bis 2028 unter Vertrag steht. Viel wichtiger ist ihm derzeit jedoch, seine starken statistischen Werte in der zweiten Saisonhälfte zu bestätigen und weiter auszubauen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10