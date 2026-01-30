Daniel Dos Santos glänzt bei Lugano zum Jahresstart. Der 23-Jährige hat sich einen Stammplatz erkämpft und zieht mit magischen Vorlagen wie gegen Winterthur die Aufmerksamkeit europäischer Klubs auf sich.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Luganos Daniel Dos Santos (23) ist mit dem Turbo ins neue Jahr gestartet. Ein Assist-Hattrick gegen Luzern. Eine magische Vorlage per Hacke im Spiel gegen Winterthur. Damit steht der Berner Oberländer in dieser Super-League-Saison bei insgesamt neun Skorerpunkten (2 Tore/7 Assists).

Zahlen, die beeindrucken. Zumal Dos Santos die Werte aus dem vergangenen ersten Jahr im Tessin längst getoppt hat. In dieser Saison scheint ihm der definitive Durchbruch zu gelingen. Blick hätte gern mit ihm über seinen offensichtlichen Aufwärtstrend sprechen wollen. Doch eine entsprechende Interviewanfrage wurde vom Klub abgelehnt. Man wolle sich auf die bevorstehenden Spiele konzentrieren, heisst es.