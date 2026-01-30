DE
FR
Abonnieren

Vom Talent zum Leistungsträger
Lugano-Juwel Dos Santos spielt sich auf Radar der Top-Klubs

Daniel Dos Santos glänzt bei Lugano zum Jahresstart. Der 23-Jährige hat sich einen Stammplatz erkämpft und zieht mit magischen Vorlagen wie gegen Winterthur die Aufmerksamkeit europäischer Klubs auf sich.
Publiziert: vor 35 Minuten
Kommentieren
1/5
Daniel Dos Santos kann sich diese Saison feiern lassen.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Luganos Daniel Dos Santos (23) ist mit dem Turbo ins neue Jahr gestartet. Ein Assist-Hattrick gegen Luzern. Eine magische Vorlage per Hacke im Spiel gegen Winterthur. Damit steht der Berner Oberländer in dieser Super-League-Saison bei insgesamt neun Skorerpunkten (2 Tore/7 Assists).

Zahlen, die beeindrucken. Zumal Dos Santos die Werte aus dem vergangenen ersten Jahr im Tessin längst getoppt hat. In dieser Saison scheint ihm der definitive Durchbruch zu gelingen. Blick hätte gern mit ihm über seinen offensichtlichen Aufwärtstrend sprechen wollen. Doch eine entsprechende Interviewanfrage wurde vom Klub abgelehnt. Man wolle sich auf die bevorstehenden Spiele konzentrieren, heisst es.

Mehr zu Lugano
Skandal-Stürmer Behrens verweigert Aussage zu nächstem Eklat
Mit Video
Spieler-Zoff eskaliert weiter
Skandal-Profi Behrens verweigert Aussage zu nächstem Eklat
Verlässt Koutsias Lugano nach dem Streit mit Behrens?
Transfer-News
Interesse aus Österreich
Verlässt Koutsias Lugano nach dem Streit mit Behrens?
Croci-Torti über neuen Verteidiger aus Premier League
Lugano-Inside
«Muss mich bedanken»
Croci-Torti über neuen Verteidiger aus Premier League

«Das macht den Unterschied»

Immerhin deutete Lugano-Coach Mattia Croci-Torti (43) schon im Herbst an, dass Dos Santos in diesem Jahr einen Gang höher geschaltet hat. «Er war schon immer ein sehr grosszügiger Spieler, aber jetzt schlagen sich seine Qualitäten auch in den Statistiken nieder – und das macht den Unterschied. Wir freuen uns, ihn entschlossener und sich seiner Stärken bewusster zu sehen.»

Als Belohnung für seine Leistung hat sich Dos Santos bei Lugano einen Platz in der Stammelf erkämpft. Wie wichtig der beste Spieler der Challenge-League-Saison 2023/24 für die Bianconeri geworden ist, zeigt noch eine andere Zahl. Nach gut der Hälfte der Saison steht er bei 1121 Einsatzminuten. Damit hat er fast die Spielzeit erreicht, die er vor einem Jahr in der gesamten Super-League-Saison (1410 Minuten) gespielt hat.

Dos Santos’ Aufwärtstrend ist nicht unbemerkt geblieben. Das zeigt sich einerseits an seinem gestiegenen Marktwert, andererseits am wachsenden Interesse an dem Ex-Thuner. Gemäss Blick-Informationen sollen auch Vereine aus ausländischen Topligen ihn auf dem Zettel haben. Noch ist das Zukunftsmusik – zumal Dos Santos bei Lugano bis 2028 unter Vertrag steht. Viel wichtiger ist ihm derzeit jedoch, seine starken statistischen Werte in der zweiten Saisonhälfte zu bestätigen und weiter auszubauen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano