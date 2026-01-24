Lugano empfängt am Samstagabend zum ersten Heimspiel des Jahres Schlusslicht Winterthur (18 Uhr). Viele News gibts ums Personal: den von Behrens angegangenen Koutsias, Papadopoulos, Steffen, Mai – und Delcroix, Croci-Tortis Neuzugang. Das Inside.

Die News der Woche

Das neue Stadion wird immer greifbarer. Lugano hat in dieser Woche die Ticketpreise für die Saisonabos in der neuen AIL-Arena ab kommendem Sommer bekanntgegegeben. Dabei hat der Klub die Preise «im Zeichen der Kontinuität und Wertschätzung» gegenüber den Fans auf dem Niveau der vergangenen Spielzeiten im Cornaredo belassen. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 kostet eine Jahreskarte in allen Sektoren 99.-. Für die Erwachsenen kommt es deutlich teurer. Von 299.- bis 1099.- ist für jeden etwas dabei.

Die grosse Frage

Wie lange ist Georgios Koutsias noch ein Bianconero? Der Grieche hat unter dem Testspiel-Ausraster von Mitspieler Kevin Behrens ziemlich gelitten. Gegen Luzern wollte er lieber zu Hause bleiben. Zwar trainiert er inzwischen wieder. Doch wie Blick weiss, könnte es in diesem Winter noch zu einem Transfer kommen. Aus Österreich ist von einem Interesse von Rapid Wien zu hören. Der Traditionsklub hat auch schon ein Angebot abgegeben. Vor dem Winterthur-Duell gibt auch Croci-Torti ein Update: «Seit Montag habe ich den Georgios wiedererkannt, den ich kenne – mit diesem Torhunger, der uns in der Vergangenheit so oft geholfen hat», zitiert ihn RSI.

Gesagt ist gesagt

«Ich muss mich bei meinem Klub bedanken.» – So äusserte sich Mattia Croci-Torti (43) nach dem Sieg gegen Luzern. Der Grund? Hannes Delcroix. Der Ex-Premier-League-Spieler kam zu seinem Debüt und wusste zu überzeugen. «Sechs Monate lang musste ich ohne einen linksfüssigen Innenverteidiger auskommen – dabei wissen alle, wie wichtig das für mein Spiel ist.» Delcroix ist seit Oktober Nationalspieler Haitis und will im Sommer an die WM in Amerika. Croci-Torti weiter: «Mit ihm haben wir wieder eine klare Ordnung in der Defensive und einer, der die Bälle verteilt. Deshalb bin ich zufrieden.» Es ist damit zu rechnen, dass das Duo Papadopoulos-Delcroix bis zum Saisonende die Tessiner Innenverteidigung bildet. Ausnahme ist das anstehende Spiel, in dem Papadopoulos gelbgesperrt ist.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Kelvin, Delcroix, Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani, Steffen, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Papadopoulos (gesperrt). Mai, Pihlström (beide verletzt). Dos Santos (fraglich).

Neben dem Platz

Der verletzte Lukas Mai ist auf gutem Weg zurück. «Er trainiert bereits wieder auf dem Platz mit Ball», vermeldet Lugano vor dem Duell mit Winterthur. Fehlen wird der Deutsche trotzdem noch.

Hast du gewusst, dass...

... Renato Steffen in der letzten Partie beim 5:2-Sieg in Luzern auf Schritt und Tritt bewacht wurde? Lugano-Trainer Croci-Torti erklärt: «Es ist das erste Mal, seit ich Renato trainiere, dass er über die gesamte Partie von einem Gegenspieler verfolgt wurde. Dadurch entstanden andere Räume, die Dos Santos hervorragend genutzt hat.»

Aufgepasst auf

Uran Bislimi (26). Der Basler war mit seinem Hattrick eine der grossen Figuren beim Sieg in Luzern. Gegen Winterthur muss er an die Leistung anknüpfen. Auch, um seinen Trainer zufriedenstellen. «Ich war nicht zufrieden mit ihm in dieser Saison. Er hat nicht seine Qualitäten auf den Platz gebracht», erklärt der Tessiner. In der zweiten Saisonhälfte fordert er von Bislimi, dass er regelmässig auf sein Leistungsniveau kommt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:

1. Grgic 4,3

2. Von Ballmoos 4,3

3. Papadopoulos 4,2

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco.

Der Gegner

21 Runde

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr

So., Thun – YB, 14 Uhr

So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr

