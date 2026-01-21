DE
Aussergewöhnliche Abmachung
FCB leiht Flügel-Juwel von Dortmund aus

Julien Duranville geht in der Rückrunde für den FCB auf Tore-Jagd. Die Bebbi besitzen keine Kaufoption, könnten in Zukunft aber trotzdem finanziell profitieren.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Julien Duranville wechselt leihweise zum FC Basel.
Julian SigristRedaktor Sport

Was sich bereits einige Tage abgezeichnet hat, soll nun fix sein. Wie Transfer-Journalist Patrick Berger von Sky berichtet, wechselt Julien Duranville (19) leihweise für ein halbes Jahr von Borussia Dortmund zum FCB. Bereits am Donnerstag soll der belgische Flügelflitzer am Rheinknie landen. Interessant: Die Basler besitzen keine Kaufoption, sollen bei einem allfälligen Verkauf in der Zukunft aber eine «signifikante» Weiterverkaufsgebühr erhalten.

Duranville wechselte im Januar 2023 von Anderlecht zu Dortmund, konnte dort aber bislang nicht so richtig Fuss fassen. In drei Jahren beim BVB kam er, auch wegen Verletzungen, nur zu 27 Einsätzen und einem Treffer. Das letzte Spiel für die Profis absolvierte er im vergangenen Sommer an der Klub-WM.

