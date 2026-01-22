Die FC Zürich AG hat ein neues Verwaltungsratsmitglied: Claudio Cisullo ist am Donnerstag ins neu siebenköpfige Gremium gewählt worden.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bei der FC Zürich AG fand am Donnerstag eine ausserordentliche Generalversammlung statt – mit einem Personalentscheid: Claudio Cisullo (61) wird in den Verwaltungsrat der FCZ-Betriebsgesellschaft aufgenommen. Damit umfasst dieses Gremium unter der Leitung von Präsident Ancillo Canepa neu sieben Personen.

Der Aargauer gehört mit einem von der «Bilanz» geschätzten Vermögen von 300 Millionen Franken zu den 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizern. Zu seinem Vermögen kam er durch zahlreiche Firmengründungen, unter anderem der Dienstleistungsgruppe Chain IQ AG, deren Hauptaktionär er ist. Zudem ist er über die CC Trust Group an zahlreichen Unternehmen beteiligt und sitzt im Verwaltungsrat von Ringier, dem Herausgeber von Blick. Beim FC Zürich wird er die Funktion als «Lead Independent Director» übernehmen.

Cisullo ist bereits im November für das Amt vorgeschlagen worden. Zu diesem Entscheid schrieb FCZ-Präsident Ancillo Canepa damals: «Mit Claudio Cisullo gewinnt der FC Zürich in einer wichtigen Phase des Klubs zur Stärkung des Verwaltungsrats grosse Wirtschafts- und Unternehmer-Kompetenz!»