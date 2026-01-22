Trauer um Roland C.: Der 36-Jährige ist am 14. Januar beim FC-Sion-Spiel tödlich verunglückt. Der Fan aus Isérables VS starb zwei Tage später im Spital. In der Fussballszene herrscht grosse Trauer.

Darum gehts FC-Sion-Fan Roland C. stirbt nach Tribünensturz am 16. Januar

Trauer und Zurückhaltung im Heimatdorf Isérables

Martin Meul Reporter News

Es ist ruhig in den engen Gassen von Isérables VS. Das Bergdorf an den steilen Nordhängen des Mittelwallis strahlt etwas Zurückhaltendes aus. Der Ort ist in Trauer. Vor einer Woche ist einer der rund 800 Einwohner tragisch ums Leben gekommen.

Es passiert beim Spiel FC Sion gegen den FC Winterthur am vergangenen Mittwoch. Gut eine Stunde nach dem Anpfiff kommt es auf der Westseite der berühmten Nordtribüne des Stade de Tourbillon zu einem folgenschweren Unfall.

Roland C.* (†36), grosser Fan des FC Sion, stürzt von einer Treppe. Er schlägt hart mit dem Kopf auf dem Beton auf, anschliessend kommt er ins Spital Sitten VS. Seine Verletzungen sind so schwer, dass er in ein künstliches Koma versetzt werden muss. Am Freitag dann verliert C. den Kampf um sein Leben.

Der FC Sion ist in Trauer. «Die Rettungskräfte waren sofort zur Stelle, versuchten eine halbe Stunde lang, Roland wiederzubeleben. Vergeblich», erklärt FC-Sion-Präsident Christian Constantin gegenüber Blick und fügt an: «Ich habe dem Cousin des Verstorbenen mein Beileid ausgesprochen.»

Zurückhaltende Trauer

In Isérables trifft Blick derweil die Mutter von Roland C. Der Schmerz über den Verlust ihres Sohnes steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie mag nicht reden. «Die Todesanzeige muss reichen», sagt sie. Dort heisst es: «Du bist nicht mehr da, wo du einmal warst. Aber du bist überall dort, wo ich bin.» Zudem bedankt sich die Familie für die hervorragende medizinische Betreuung.

In der Dorfbeiz herrscht ebenfalls viel Zurückhaltung. «Ich kann nichts sagen, der Verstorbene ist der Sohn einer guten Freundin», sagt die Frau hinter dem Tresen.

Beileidsbekundungen im Netz

Derweil kondolieren die Fans des FC Sion der Familie in den sozialen Medien. «Mein Beileid an die ganze Familie. Er war Teil der Nordtribüne und Mitglied der Familie des FC Sion. Er wird immer in unseren Herzen sein», schreibt ein Fan.

Andere bringen ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck. «Ausgerechnet bei diesem Spiel, wo wir ohnehin schon getrauert haben», schreibt ein anderer Supporter des Klubs. Der FC Sion und die Fans hatten anlässlich des Spiels der Opfer der Tragödie von Crans-Montana gedacht. «Das ist ein wirklich schwarzer Start ins Jahr», kommentiert ein weiterer Fan.

Worte des Abschieds gibt es auch von den Kollegen der Schafzuchtvereinigung von Isérables. «Deine Schafe kannten deine Stimme, wir kennen dein Herz. Ruhe nun zwischen den Gipfeln, wo das Gras immergrün und der Himmel ewig blau ist.»

Auch die Schweizer Fussballliga hat kondoliert. In einer Erklärung sprach sie der Familie und den Freunden von Roland C. ihr tiefstes Beileid aus. Und der FC Lausanne-Sport schreibt auf Facebook: «Unser aufrichtiges Beileid an die Familie und Angehörigen von Roland C.»

* Name bekannt