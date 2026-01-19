DE
FR
Abonnieren

Nach Trauerzeremonie für Crans-Montana
Schweizer (†36) stürzt von Tourbillon-Tribüne in den Tod

Beim Spiel des FC Sion gegen den FC Winterthur kam es im Stade de Tourbillon zu einem schweren Unfall. Ein 36-Jähriger stürzte von der Tribüne in die Tiefe und erlag im Spital seinen Verletzungen.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
1/2
Im Stade de Tourbillon stürzte vergangenen Mittwochein Fan von der Nordtribüne.
Foto: keystone-sda.ch
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Am vergangenen Mittwoch stürzte ein Mann im Stade de Tourbillon in Sitten von der Nordtribüne. Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich gegen 21.45 Uhr während der Begegnung zwischen dem FC Sion und dem FC Winterthur ein schwerer Unfall. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer.

«Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann im Bereich der Westtreppe der Tribüne in die Tiefe», schreibt die Polizei. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die aufgebotenen Rettungskräfte wurde der Mann mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten gebracht. Zwei Tage später erlag er seinen Verletzungen.

In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Sion
        FC Sion