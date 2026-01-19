Beim Spiel des FC Sion gegen den FC Winterthur kam es im Stade de Tourbillon zu einem schweren Unfall. Ein 36-Jähriger stürzte von der Tribüne in die Tiefe und erlag im Spital seinen Verletzungen.

Angela Rosser Journalistin News

Am vergangenen Mittwoch stürzte ein Mann im Stade de Tourbillon in Sitten von der Nordtribüne. Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich gegen 21.45 Uhr während der Begegnung zwischen dem FC Sion und dem FC Winterthur ein schwerer Unfall. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer.

«Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann im Bereich der Westtreppe der Tribüne in die Tiefe», schreibt die Polizei. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die aufgebotenen Rettungskräfte wurde der Mann mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten gebracht. Zwei Tage später erlag er seinen Verletzungen.