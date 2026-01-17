Darum gehts
- Tholot sieht bei Sion grossen Unterschied zum letzten Jahr
- Beim letzten Ligasieg 1997 hat der Sion-Trainer noch getroffen
- Der Sittener Neuzugang aus Belgien ist noch nicht spielberechtigt
Sion hat das Nachtragsspiel der Vorrunde – am 21. Dezember waren viele Winterthurer grippekrank gewesen – mit 2:0 gewonnen. Das war erwartet worden und freute die 6800 Fans. Doch das Spiel stand im Zeichen der intensiven, von Präsident Christian Constantin orchestrierten, wunderschönen Trauerzeremonie für die Brandopfer von Crans-Montana mit den Slalom-Cracks Tanguy Nef, Daniel Yule und Marc Rochat sowie Joël Rey, dem Gemeindepräsidenten von Sierre, der seine Tochter (die bei CC angestellt war) im Inferno verloren hat.
Gelingt dem FC Sion der erste Liga-Sieg in Basel seit 1997? Das war am 2. August, das Spiel endete 3:1 für die Walliser. Und wer war der Mann, der den Sieg der Sittener sicherte? Klar doch, ein gewisser Didier Tholot machte das letzte Tor … Nachdem der Standort Bern als jener, in dem man am längsten nicht gewonnen hatte, mit dem Auftaktsieg in die letzte Saison nach 28 Jahren gelöscht worden war, ist nun Basel die böse Stadt, in welcher der Tabellenfünfte einfach nicht gewinnen kann. Übrigens: Bei einem Sieg überholt Sion den Meister und klettert mindestens auf Platz vier. Die grosse Ausnahme in Basel ist selbstverständlich der legendäre Cupfinal von 2015, als Sion den FCB in dessen Zuhause im Joggeli 3:0 bodigte.
«Vor einem Jahr hätten wir dieses Spiel noch verloren. Das ist der Fortschritt, den wir seit der Aufstiegssaison gemacht haben.» – Gezeichnet: Sion-Coach Didier Tholot nach dem 2:0 gegen Winterthur. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr verlor Sion zum Rückrundenauftakt gegen GC auf dämlichste und völlig unnötige Art und Weise 0:1. Das war der Auftakt zu zwei sehr schlechten Serien: Zum einen gewannen die Walliser fünfmal in Folge nicht. Und von den ersten 15 Spielen des Jahres konnten sie gerade mal zwei siegreich gestalten. So gerieten sie plötzlich in die Wirren des Abstiegskampfes.
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar, Sow; Chouaref, Kololli, Chipperfield; Nivokazi.
Surdez (noch nicht spielberechtigt), Kabacalman (gesperrt), Marquinhos (verletzt).
Gleich zwei Transfers hat Sion am Freitag getätigt. Und zwar jene von Franck Surdez (23) und Simon Caillet (19). Surdez ist ehemaliger Schweizer U21-Nationalspieler und Xamax-Junior und war seit zwei Jahren beim belgischen Erstligisten Gent engagiert. Im Wallis hat er bis 2030 unterschrieben. Caillet ist Jurassier und kommt als dritter Goalie aus dem FCB-Nachwuchs.
… Sion am meisten Dauerbrenner in der Liga hat? Gleich sechs Spieler standen in allen 19 Hinrunden-Spielen für die Sittener in der Startelf – Höchstwert in der Liga. Die Namen: Numa Lavanchy, Ali Kabacalman, Jan Kronig, Anthony Racioppi, Rilind Nivokazi und Nias Hefti.
Baltazar (25). Erstmals in dieser Saison fehlt Mittelfeld-Stratege Ali Kabacalman (aufgrund einer Gelbsperre). Übernimmt der Baltazar im Mittelfeld die Chef-Rolle? Der Brasilianer ist seit siebeneinhalb Jahren im Klub und hat für die Walliser schon 192 Pflichtspiele bestritten.
Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:
- Racioppi 4,4
- Hefti 4,2
- Chipperfield 4,1
Hier gehts zu allen Sittener Noten.
Schiri ist Sven Wolfensberger, VAR Sandro Schärer.
Kommt beim FC Basel noch ein Knipser? «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt», sagt Trainer Magnin verheissungsvoll. Er blickt auch über den Tellerrand und äussert sich als Odermatt-Fan auch über die Lauberhornrennen. Hier erscheint das FCB-Inside.
Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
19
-29
10