Nach dem Sieg im Nachholspiel zum Auftakt ins neue Jahr reist der FC Sion in der 20. Super-League-Runde zum Auswärtsspiel am Sonntagnachmittag in Basel (16.30 Uhr). Ein Sieg hätte eine historische Dimension.

Darum gehts Tholot sieht bei Sion grossen Unterschied zum letzten Jahr

Beim letzten Ligasieg 1997 hat der Sion-Trainer noch getroffen

Der Sittener Neuzugang aus Belgien ist noch nicht spielberechtigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Sion hat das Nachtragsspiel der Vorrunde – am 21. Dezember waren viele Winterthurer grippekrank gewesen – mit 2:0 gewonnen. Das war erwartet worden und freute die 6800 Fans. Doch das Spiel stand im Zeichen der intensiven, von Präsident Christian Constantin orchestrierten, wunderschönen Trauerzeremonie für die Brandopfer von Crans-Montana mit den Slalom-Cracks Tanguy Nef, Daniel Yule und Marc Rochat sowie Joël Rey, dem Gemeindepräsidenten von Sierre, der seine Tochter (die bei CC angestellt war) im Inferno verloren hat.

Die grosse Frage

Gelingt dem FC Sion der erste Liga-Sieg in Basel seit 1997? Das war am 2. August, das Spiel endete 3:1 für die Walliser. Und wer war der Mann, der den Sieg der Sittener sicherte? Klar doch, ein gewisser Didier Tholot machte das letzte Tor … Nachdem der Standort Bern als jener, in dem man am längsten nicht gewonnen hatte, mit dem Auftaktsieg in die letzte Saison nach 28 Jahren gelöscht worden war, ist nun Basel die böse Stadt, in welcher der Tabellenfünfte einfach nicht gewinnen kann. Übrigens: Bei einem Sieg überholt Sion den Meister und klettert mindestens auf Platz vier. Die grosse Ausnahme in Basel ist selbstverständlich der legendäre Cupfinal von 2015, als Sion den FCB in dessen Zuhause im Joggeli 3:0 bodigte.

Gesagt ist gesagt

«Vor einem Jahr hätten wir dieses Spiel noch verloren. Das ist der Fortschritt, den wir seit der Aufstiegssaison gemacht haben.» – Gezeichnet: Sion-Coach Didier Tholot nach dem 2:0 gegen Winterthur. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr verlor Sion zum Rückrundenauftakt gegen GC auf dämlichste und völlig unnötige Art und Weise 0:1. Das war der Auftakt zu zwei sehr schlechten Serien: Zum einen gewannen die Walliser fünfmal in Folge nicht. Und von den ersten 15 Spielen des Jahres konnten sie gerade mal zwei siegreich gestalten. So gerieten sie plötzlich in die Wirren des Abstiegskampfes.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar, Sow; Chouaref, Kololli, Chipperfield; Nivokazi.

Wer fehlt?

Surdez (noch nicht spielberechtigt), Kabacalman (gesperrt), Marquinhos (verletzt).

Neben dem Platz

Gleich zwei Transfers hat Sion am Freitag getätigt. Und zwar jene von Franck Surdez (23) und Simon Caillet (19). Surdez ist ehemaliger Schweizer U21-Nationalspieler und Xamax-Junior und war seit zwei Jahren beim belgischen Erstligisten Gent engagiert. Im Wallis hat er bis 2030 unterschrieben. Caillet ist Jurassier und kommt als dritter Goalie aus dem FCB-Nachwuchs.

Hast du gewusst, dass …

… Sion am meisten Dauerbrenner in der Liga hat? Gleich sechs Spieler standen in allen 19 Hinrunden-Spielen für die Sittener in der Startelf – Höchstwert in der Liga. Die Namen: Numa Lavanchy, Ali Kabacalman, Jan Kronig, Anthony Racioppi, Rilind Nivokazi und Nias Hefti.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Aufgepasst auf

Baltazar (25). Erstmals in dieser Saison fehlt Mittelfeld-Stratege Ali Kabacalman (aufgrund einer Gelbsperre). Übernimmt der Baltazar im Mittelfeld die Chef-Rolle? Der Brasilianer ist seit siebeneinhalb Jahren im Klub und hat für die Walliser schon 192 Pflichtspiele bestritten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:

Racioppi 4,4 Hefti 4,2 Chipperfield 4,1

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Schiri ist Sven Wolfensberger, VAR Sandro Schärer.

Der Gegner

Kommt beim FC Basel noch ein Knipser? «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt», sagt Trainer Magnin verheissungsvoll. Er blickt auch über den Tellerrand und äussert sich als Odermatt-Fan auch über die Lauberhornrennen. Hier erscheint das FCB-Inside.

20 Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr

Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr

So., Servette – FCZ, 14 Uhr

So., Basel – Sion, 16.30 Uhr

So., GC – Thun, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen