Nach dem überraschenden Ende von Steven Zuber beim FCZ, ist nun klar, wo die Zukunft für den Zürcher weitergeht: Laut Blick-Informationen hat er am Donnerstag in Athen einen Vertrag unterzeichnet.

Tobias Wedermann Fussballchef

Überraschung und Enttäuschung machten sich beim FC Zürich und seinen Fans breit, als am 1. Januar bekannt wurde, dass Steven Zuber (34) seinen noch bis Sommer 2027 andauernden Vertrag aufgelöst hat. «Ich habe eine schöne und interessante Zeit beim FCZ erlebt. Trotzdem möchte ich mich anderweitig orientieren. Ich danke dem FCZ, dass er mir dies ermöglicht hat», begründete der Zürcher Leistungsträger seinen Entscheid.

Jetzt ist klar, wo Zuber seine Karriere fortsetzen wird: Laut Blick-Informationen hat der Zürcher am Donnerstag einen neuen Vertrag bei Atromitos Athen unterzeichnet. Somit kehrt der 34-Jährige von der Schweizer in die griechische Super League zurück, wo er nach vier Jahren sowie dem Double-Sieg bei AEK Athen einen sehr guten Ruf geniesst. Der unterzeichnete Vertrag dauert bis Sommer 2027 – mit einer Option für ein weiteres Jahr.

Unmittelbar nach der Vertragsauflösung Zubers beim FCZ meldeten diverse Klubs aus Europa und speziell Griechenland Interesse am offensiven Mittelfeldspieler an. Atromitos, aktuell auf dem drittletzten Platz in der höchsten Liga Griechenlands, hat das Rennen nun gewonnen.

