Der Ex-Nati-Spieler Steven Zuber (34) verlässt den FC Zürich nach einem Jahr. Der Vertrag sei auf «Wunsch von Zuber» per Ende 2025 aufgelöst worden.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Knall auf dem Heerenschürli: Steven Zuber (34) verlässt den FC Zürich nach einem Jahr. «Der FC Zürich teilt mit, dass auf Wunsch von Steven Zuber sein bis 30. Juni 2027 laufender Vertrag per Ende 2025 aufgelöst worden ist», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung.

«Ich habe eine schöne und interessante Zeit beim FCZ erlebt. Trotzdem möchte ich mich anderweitig orientieren. Ich danke dem FCZ, dass er mir dies ermöglicht hat», begründet Zuber seinen Entscheid.

Der FCZ bringt sein Bedauern über den Abgang zum Ausdruck und wünscht dem Spieler für die Zukunft alles Gute.

Ex-Berater Malenovic holte ihn zum FCZ

Der ehemalige GC-Spieler schloss sich vor genau einem Jahr dem FCZ an. Nach grossem Wirbel um seine Vergangenheit beim Stadtrivalen entwickelte sich der ehemalige Nati-Spieler schnell zu einem absoluten Leistungsträger. Er galt als Königstransfer des Mitte Dezember entlassenen Sportchefs Milos Malenovic. Dieser stand ihm zuvor während seiner ganzen Karriere als Spielerberater zur Seite.

Nun endet seine Zeit beim FCZ nach 40 Spielen, zwölf Toren und sieben Assists überraschend vorzeitig. Zwei Wochen vor dem Super-League-Auftakt im Jahr 2026 erlebt die Liga bereits am Neujahrstag ihren ersten grossen Aufreger.

Der FCZ gab bereits am Mittag des 1. Januar eine Personalentscheidung bekannt. Der Spielervermittler Dino Lamberti wird die Zürcher während des Winter-Transferfensters auf Mandatsbasis unterstützen. Den Abgang von Steven Zuber zu kompensieren, dürfte nun eine von Lambertis Aufgaben beim FC Zürich sein.