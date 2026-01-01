DE
FR
Abonnieren

Nach Milos Malenovic
FCZ spannt mit nächstem Spielervermittler zusammen

Der FCZ wird im Winter-Transferfenster mit Dino Lamberti zusammenarbeiten. Der Spielervermittler unterstützt den Klub auf Mandatsbasis.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Spielerberater Dino Lamberti unterstützt den FCZ auf Mandatsbasis.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach der Trennung von Sportchef Milos Malenovic (40) Mitte Dezember arbeitet der FC Zürich nun mit einem anderen Spielerberater zusammen. Der Klub erteilt Dino Lamberti ein zeitlich befristetes Mandat für die Winter-Transferperiode.

«Ziel der Zusammenarbeit ist es, den FCZ zu unterstützen und die relevanten Transferthemen mit Nachdruck voranzutreiben», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. «Dino Lamberti arbeitet dabei eng mit dem Präsidium zusammen und setzt die strategischen und operativen Transferentscheide des FC Zürich um.»

Lamberti ist Gründer und CEO der Spielberatungs-Agentur Fairplay Agency. Unter anderem stehen Lars Villiger, Matteo Di Giusto (beide Luzern) und Ezgjan Alioski (Lugano) bei der Agentur unter Vertrag. Mit Lindrit Kamberi, Selmin Hodza und den Nachwuchsspielern Valentin Beck und Melvin Hodza (beide 18) werden auch vier FCZ-Akteure von Lambertis Firma betreut. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League