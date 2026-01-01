FCZ spannt mit nächstem Spielervermittler zusammen

Nach der Trennung von Sportchef Milos Malenovic (40) Mitte Dezember arbeitet der FC Zürich nun mit einem anderen Spielerberater zusammen. Der Klub erteilt Dino Lamberti ein zeitlich befristetes Mandat für die Winter-Transferperiode.
«Ziel der Zusammenarbeit ist es, den FCZ zu unterstützen und die relevanten Transferthemen mit Nachdruck voranzutreiben», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. «Dino Lamberti arbeitet dabei eng mit dem Präsidium zusammen und setzt die strategischen und operativen Transferentscheide des FC Zürich um.»
Lamberti ist Gründer und CEO der Spielberatungs-Agentur Fairplay Agency. Unter anderem stehen Lars Villiger, Matteo Di Giusto (beide Luzern) und Ezgjan Alioski (Lugano) bei der Agentur unter Vertrag. Mit Lindrit Kamberi, Selmin Hodza und den Nachwuchsspielern Valentin Beck und Melvin Hodza (beide 18) werden auch vier FCZ-Akteure von Lambertis Firma betreut.
