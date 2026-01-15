Der FCSG-Shootingstar dürfte die Ostschweiz im Sommer in Richtung Hoffenheim verlassen. Der U21-Nati-Stürmer soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Franken haben.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Seit Hoffenheim vor knapp 18 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen ist, haben schon sieben Schweizer für die TSG gekickt: Eren Derdiyok, Steven Zuber, Pirmin Schwegler, Fabian Schär, Gregor Kobel, Leon Avdullahu und Albian Hajdari.

Die beiden Letztgenannten wechselten erst diesen Sommer in den Kraichgau, in der kommenden Saison werden sie wohl ein Gspändli aus der Heimat bekommen: Alessandro Vogt (20).

Laut Blick-Infos macht Hoffenheim im Poker um den FCSG-Shootingstar ernst und dürfte den Angreifer ab nächsten Sommer fix übernehmen – Ausstiegsklausel sei Dank. Die soll rund 2,5 Millionen Franken betragen. Ein Schnäppchen für einen Stürmer, der in dieser Saison in 22 Pflichtspielen an 15 Treffern beteiligt war und etwas mitbringt, was nicht viele haben: eine unfassbare Wucht, gepaart mit Instinkt und Abschlussstärke.

Ein Wechsel nach Sinsheim macht Sinn

Auch für Vogt macht ein Wechsel nach Sinsheim, wo Hoffenheim zu Hause ist, Sinn. Weil im beschaulichen Kraichgau nicht alle Kameras und alle Augen auf ihn gerichtet sein werden und er bei der TSG in Ruhe den nächsten Schritt machen kann.

Dass die Universitätsstadt Heidelberg, dort wo die meisten TSG-Profis wohnen, nur knapp drei Stunden von Vogts Heimat Wohlen entfernt ist, dürfte für den jungen, bodenständigen, heimatverbundenen Stürmer ebenfalls ein Faktor in der Entscheidungsfindung gewesen sein.

Und der FCSG? Auch der dürfte nicht unglücklich darüber sein, dass Vogt den Weg ins Ausland wählt, statt eine Zwischenstation bei einem direkten Super-League-Konkurrenten aus Bern oder Basel einzulegen. Dass Vogt bis zum Ende der Saison bleiben wird, darüber werden sie in der Ostschweiz ebenfalls nicht unglücklich sein.