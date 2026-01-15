Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Der FC Zürich erfindet sich nach dem Rauswurf von Sportchef Milos Malenovic (40) nicht gleich komplett neu. Aber er startet mit sieben drängenden Baustellen ins neue Jahr.

1 Das Fundament in der Führung

Dass mit Claudio Cisullo (61) vieles anders werden dürfte, war klar, als der Unternehmer Ende November als «Lead Independent Director» angekündigt wurde. Inzwischen ist bereits eine Abrissbirne durch das Home of FCZ gekracht und hat Milos Malenovic (40) aus dem Amt gefegt.

Weil der einstige Sportchef am Ende fast allmächtig wirkte, heisst das: Der FCZ muss seine Führungsstrukturen neu aufbauen. Heliane und Ancillo Canepa bleiben als Besitzer und Finanzierer präsent. Aber nach der Malenovic-ein-Mann-Schau braucht der Klub wieder ein breiteres Fundament mit dem Präsidenten-Paar, einer starken Person im Geschäftsbereich, einem Verantwortlichen für den Nachwuchs und einem Sportchef, der sich in erster Linie um die erste Mannschaft kümmert. Noch ist unklar, wie die Kompetenzen künftig aufgeteilt werden – und wie eine einheitliche Strategie entwickelt werden soll.

2 Das Loch auf der Position des Sportchefs

Mit der Suche für den neuen starken Mann im Sport lässt man sich Zeit. Die Trainerfrage ist mit Dennis Hediger (39) bereits beantwortet, die Wintertransfers macht Spielerberater Dino Lamberti (55) auf Mandatsbasis. Aber natürlich beantwortet der FCZ besser früher als später die Frage, wer neuer Sportchef wird.

Der einzige, der laut Blick-Informationen bereits ein konkretes Gespräch mit der FCZ-Führung geführt hat, ist Alessandro Mangiarratti (47). Der Tessiner ist allerdings auch in der finalen Runde für den freien Trainerposten der Schweizer U-21-Nati.

3 Das Zuber-Loch

Seit Donnerstag ist klar, wohin es Steven Zuber (34) zieht. Laut Blick-Informationen hat der Zürcher einen neuen Vertrag bei Atromitos Athen unterzeichnet. Als Unterschiedsspieler und Leader auf dem Feld hinterlässt er beim FCZ eine Lücke.

Als logischer Nachfolger ist mit Blick auf Alter, Erfahrung und Klubverbundenheit Bledian Krasniqi (24) eingeplant. Jetzt ist der Moment, in dem er den Schritt vom unbeständigen Talent zum Führungsspieler schaffen muss. Hinter Krasniqi soll sich Nevio Di Giusto (20) herantasten.

So oder so ist zusammen mit Cheveyo Tsawa (19) und Miguel Reichmuth (22) ein Zentrum aus lauter einstigen FCZ-Junioren realistisch.

4 Das Loch in der Kasse

17 Millionen Franken haben die Canepas in den letzten beiden Jahren eingeschossen, um die Rechnung auszugleichen. Der FCZ braucht dringend Einnahmen. Der Kampf um einen Platz in den europäischen Wettbewerben dürfte aber hart werden.

Bleiben Transfereinnahmen. Der Wechsel von Tsawa nach Pisa liegt derzeit auf Eis. Von aussen betrachtet, scheint ein Auslandtransfer im Sommer für FCZ und Spieler mehr Sinn zu machen.

Auf dem Absprung ist dagegen Jahnoah Markelo (23), der wie schon im Sommer überraschend lange in den Niederlanden unterwegs ist. Das Testspiel gegen Kaiserslautern (1:3) hat der Flügel ebenso verpasst wie das Teambuilding in den Bergen. Er regt mit seinem Speed und seinen Dribblings Fantasien an und könnte einen erheblichen Betrag in die klammen Zürcher Kassen spülen.

5 Das Loch in der Abwehr

Mariano Gomez (26) nach Ungarn transferiert, Jorge Segura (28) gewogen und für zu leicht befunden: Der FCZ braucht in der zentralen Abwehr einen erfahrenen Leader, an dessen Seite ein Talent wie David Vujevic (19) wachsen kann.

Möglich, dass er so einen Spieler bereits in den eigenen Reihen hat: Lindrit Kamberi (26) hat zuletzt meist hinten rechts verteidigt, ist aber gelernter Innenverteidiger. Mit der Verpflichtung des Ex-Thuners Chris Kablan (31) könnte Kamberi wieder in die Mitte rücken: Kablan ist Rechtsverteidiger. Der FCZ hofft, einen Teamplayer mit viel Grinta verpflichtet zu haben.

Und dann ist da noch die Akte Mirlind Kryeziu: Der 28-Jährige, der seit Sommer ohne Vertrag ist, würde ganz viel FCZ-DNA mitbringen. Allerdings soll es klubinterne Widerstände gegen seine Rückkehr geben.

6 Die Aufräum-Aktion

Wo umgebaut wird, wird entrümpelt. Mit der finanziell spannenden Verabschiedung von Gomez (Ferencvaros), sowie jener von Nemanja Tosic (Anarthosis Famagusta) und Milan Rodic (Vertragsauflösung) hat Lamberti die Aufräumarbeit schon zügig vorangetrieben. Bleiben auf der Streichliste noch die Sommerzugänge Segura und Lisandru Tramoni (22).

7 Das Warnschild auf der Goalie-Position

Nein, komplett wollen die Zürcher eine Baustelle auf der Goalie-Position nicht auch noch auftun. Aber Yanick Brecher (32) wird wissen, dass er die Rückrunde auf Bewährung bestreitet – gerade mit Blick auf sein Wirken in der Garderobe und im Home of FCZ. Soll heissen: Ein Trainerputsch pro Saison ist genug. Ab jetzt gilt: Hediger stützen und Leistung bringen. Schliesslich ist da mit Silas Huber (20) der Schweizer U-21-Nationalgoalie, der sich unbedingt bei den Profis beweisen will.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen