Statt zum Training zu erscheinen, zeigt sich Jahnoah Markelo auf Instagram beim Boxen in Holland. Blick fragt beim FCZ nach, daraufhin deaktiviert der Spieler sein Instagram-Profil.

Darum gehts Jahnoah Markelo fehlt beim Start in die Rückrunden-Vorbereitung beim FCZ

Klub liefert Erklärung, doch auf Social Media irritiert der Spieler mit einem Post

Teambuilding stand diese Woche beim FC Zürich auf dem Programm. Bei starkem Schneefall duellierten sich die Spieler beim Eisstockschiessen, in der Wärme beim Uno-Kartenspiel. Zwischen zwei Trainingseinheiten übernachtete der Zürcher Klub von Mittwoch auf Donnerstag für einen Teamevent auf der Schwägalp.

Die Namen der Abwesenden beim Teamevent im Vergleich zum Hinrundenkader sind allerdings prominent: Steven Zuber, der seinen Vertrag zum Jahresende aufgelöst hat. Mariano Gomez, der am Mittwoch nach Ungarn gewechselt ist. Milan Rodic, dessen Vertrag inzwischen ebenfalls aufgelöst wurde – und Jahnoah Markelo (23).

Wo ist der holländische Flügelflitzer? Auf Anfrage von Blick heisst es beim FCZ, dass er zu Beginn des Jahres den Rückflug nach Zürich nicht habe antreten können. Begründung des Spielers: Krankheit. Am Donnerstag zeigt sich der 23-Jährige aber topfit auf seinem Instagram-Kanal beim Boxtraining in einem Gym in Holland.

Ist Markelo der nächste FCZ-Abgang?

Kurz nach der Blick-Anfrage beim FC Zürich hat Markelo sein komplettes Instagram-Profil deaktiviert und ist aktuell nicht mehr aufrufbar. Zuvor hatte er aber auch noch eine rätselhafte Nachricht aus dem Box-Gym veröffentlicht: «News soon» – übersetzt: Bald gibts Neuigkeiten.

Ob diese Neuigkeiten den nächsten Abgang beim FCZ andeuten? Möglich. Denn dass Markelo den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Sommer wollte der 23-Jährige weg, es soll Angebote aus den USA als auch aus der Championship in England gegeben haben. Gedanklich sei Markelo bereits bei einem neuen Klub, hiess es im August. Doch der Transfer kam nicht zustande. Auch damals fehlte Markelo plötzlich beim FCZ, auch damals war er mehrere Tage in seiner Heimat. Aus privaten Gründen, so die Auskunft beim Klub.

Nach seiner anschliessenden Rückkehr nach Zürich wurde Markelos Vertrag beim FCZ im September bis 2030 verlängert. Was nun wohl auf den Flügel in Zürich wartet?