Gegen deutsches Team
FCZ verliert einzigen Winter-Test

Der FC Zürich verpasst es bei seinem Gastauftritt im deutschen Kaiserslautern, Selbstvertrauen für den Rückrundenstart am 18. Januar in Genf gegen Servette zu tanken.
Publiziert: 17:25 Uhr
Aktualisiert: 17:30 Uhr
Der einzige FCZ-Torschütze bei der Zürcher Testspielniederlage: Damienus Reverson. (Archiv)
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der Vergleich zwischen dem Tabellensiebten der Super League und demjenigen der 2. Bundesliga endet mit einem Sieg für den deutschen Vertreter. Der FC Zürich muss sich in seinem einzigen Testspiel dieser Vorbereitung auf die Rückrunde dem 1. FC Kaiserslautern geschlagen geben.

Die Mannschaft von Dennis Hediger verliert im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern mit 1:3. Für die Stadtzürcher trifft im Match, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat und dessen Spieldauer drei Abschnitte à 45 Minuten betrug, einzig Damienus Reverson.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

