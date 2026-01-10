FCZ verliert einzigen Winter-Test

Der Vergleich zwischen dem Tabellensiebten der Super League und demjenigen der 2. Bundesliga endet mit einem Sieg für den deutschen Vertreter. Der FC Zürich muss sich in seinem einzigen Testspiel dieser Vorbereitung auf die Rückrunde dem 1. FC Kaiserslautern geschlagen geben.
Die Mannschaft von Dennis Hediger verliert im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern mit 1:3. Für die Stadtzürcher trifft im Match, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat und dessen Spieldauer drei Abschnitte à 45 Minuten betrug, einzig Damienus Reverson.
